Ankara'da yağışların ardından ev ve iş yerleri sular altında kaldı, fareler sokakları bastı!

Başkentteki şiddetli yağışlar nedeniyle kanalizasyonlar dolup taştı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı ve fareler caddeleri istila etti. Sağanak yağış devam ederken, Ankaralı vatandaşlar çaresizlik içinde artık belediyeden bir çözüm bulmasını istiyor.

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Ankara'da yağışların ardından ev ve iş yerleri sular altında kaldı, fareler sokakları bastı!

Yaz aylarına girilmesine rağmen, sağanak yağışlar hala devam ederek yurt genelinde etkisini gösteriyor.

Başkent Ankara, sağanak yağışların ardından en olumsuz etkilenen kentlerin başında geliyor.

Bir haftadır aralıklarla yaşanan yağmurlar, Ankara'da hayatı neredeyse durma noktasına getirdi.

Yağışlar sebebiyle cadde, sokak ve meydanlar su birikintileriyle dolup taştı ve ulaşım büyük ölçüde aksadı.

iha-20230603aw905647-9.jpgEV VE İŞ YERLERİ SULAR ALTINDA

Sürücüler, suyla kaplanmış yollarda zorlukla ilerlemeye çalışırken, bazı araçlar ise yolda mahsur kaldı.

Belediye ekipleri, yetersiz kaynaklara rağmen yolda kalan araçları kurtarmak için çaba sarf etti. Sağanak yağışlar sebebiyle bazı ev ve iş yerleri de su baskınına maruz kaldı.

SOKAKLARI FARELER BASTI

Başkent Ankara'da haftalardır devam eden sağanak yağışlar sebebiyle fareler caddeleri istila etti.

Vatandaşlar, yemek arayan birçok fareyi görerek şaşkınlık yaşadı.

Ankara'daki sağanak yağışlar, kentte ilginç olayların da meydana gelmesine sebep oluyor.

VATANDAŞLAR ŞİKAYETÇİ

Çevre sakinlerinden Suat Yılmaz, şu şekilde ifade etti:

"Son 3 yıldır aynı sorunu yaşıyoruz. Çöp konteynerleri geldikten sonra farelerin sayısı artmaya başladı.

Akşamları çöpler buraya getirildiğinde, özellikle yağmurlu günlerde kanalizasyon fareleri etrafta dolaşmaya başlıyor. İnsanlar gelince fareler konteynerin deliklerine giriyor.

Yemeklerini yedikten sonra toprak altından kanalizasyona iniyorlar. Yetersiz bakım nedeniyle bu tür sorunlar yaşıyoruz."

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