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  3. Ankara'da 'Yarasa Kız' operasyonu: 115 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 'Yarasa Kız' operasyonu: 115 kişi gözaltına alındı

Ankara'da kurbanlarını akıl almaz yöntemle kandırarak ağına düşüren çeteye “Yarasa Kız” operasyonu düzenlendi. 115 kişinin gözaltına alındığı operasyonda çete üyelerinin, insanları ilişkiye girmek için anlaşarak eve çağırdıkları ve ardından gasp ettikleri öğrenildi.

Ankara'da 'Yarasa Kız' operasyonu: 115 kişi gözaltına alındı

Ankara'da gasp çetesine yönelik operasyon düzenlendi,115 kişi gözaltına alındı. Çete üyelerinin kurbanlarını ilişkiye girmek için anlaşıp, eve çağırarak tuzağa düşürdükleri öğrenildi.

EKİPLER ÇOK SAYIDA İHBAR ALDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin gasp edildiklerine dair çok sayıda ihbar alınması üzerine harekete geçti. Onlarca şikayet,  CİMER ihbarları ve 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlar değerlendirildi. İncelemeler sonucunda çete üyesi kadınların, erkekleri ilişkiye girmek için anlaşarak eve çağırdıkları öğrenildi. Çetenin gasp için günlük kiralık ev, otel, pansiyon gibi konaklama yerlerini mekan olarak seçtikleri ifade edildi. 

Ankara'da Yarasa Kız operasyonu: 115 kişi gözaltına alındı

Yeterli incelemenin yapılmasının ardından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından “Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma, Yönetme ve Üye Olma- Yağma Nitelikli Dolandırıcılık ve Fuhuş” suçlarıyla alakalı soruşturma izni alan Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Mağdur ifadeleri dikkate alınarak teknik ve fiziki takipler yürütüldü. 82 kadın ile 76 erkek olmak üzere toplam 158 şüphelinin bilgilerinin tespit edilmesinin ardından, operasyon için düğmeye basıldı.

Ankara'da Yarasa Kız operasyonu: 115 kişi gözaltına alındı

Ankara merkezli düzenlenen operasyonda Iğdır ve Antalya’da belirlenen 121 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon sonucunda 158 kişiden 115 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 

Ankara'da Yarasa Kız operasyonu: 115 kişi gözaltına alındıAnkara'da Yarasa Kız operasyonu: 115 kişi gözaltına alındı

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