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Ankara'da yarın okullar tatil mi? 13 Haziran 2022 Pazartesi Ankara'da okullar tatil mi?

Ankara'da il genelinde yaşanan olumsuz hava nedeniyle vali Vasip Şahin tarafından eğitimle ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki Ankara'da yarın okullar tatil mi? 13 Haziran2022 Pazartesi Ankara'da okullar tatil mi?

Ankara'da yarın okullar tatil mi? 13 Haziran 2022 Pazartesi Ankara'da okullar tatil mi?

Yarın okula gidecek olan öğrenciler, olumsuz hava şartları nedeniyle merakla okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki Ankara'da yarın okullar tatil mi? 13 Haziran 2022 Pazartesi Ankara'da okullar tatil mi? İşte detaylar...

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valisi Vasip Şahin, yağış beklentisi nedeniyle il genelinde eğitime bir günlük ara verileceğini duyurdu.

Vasip Şahin'in açıklaması şu şekilde;

"Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için İlimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir."

Ankara'da yarın okullar tatil mi? 13 Haziran 2022 Pazartesi Ankara'da okullar tatil mi?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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