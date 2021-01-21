Ankara'da yasa dışı silah ticareti yapan 5 zanlı yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde ruhsatsız silah ticareti yaptıkları belirlenen suç örgütü üyelerini takibe alan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Gözaltı kararı verilen 6 zanlıya ait 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 73 mermi, 61 uyuşturucu hap ve 45 gram esrar ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ve firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.