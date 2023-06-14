Ankara'da yaşayanlara 60 gün uyarısı! Bitmedi, yeni başlıyor: O ilçelerde yaşayanlara kötü haber

Ankara'da son günlerde sel felaketi mal ve can kayıplarına neden olmaya devam ederken 60 gün boyunca devam edeceği yönünde bilgiler verildi. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten'in yaz yağışları hakkında yaptığı açıklamalar üzerine Ankara'nın hava durumu araştırılmaya başlandı.

SAĞANAK YAĞIŞLARA 2 AY DEVAM EDECEK

Uzman isimlerden gelen açıklamalar üzerine yaz aylarının yağışının Ağustos ayına kadar devam edeceği belirtildi. El Nino denilen durum etkisini gösterirken ılık su doğuya, Amerika'nın batı kıyısına doğru itilmesi olarak yorumlanıyor.

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Hayatı önemli açılardan etkileyen El Nino, daha sıcak sular, pasifik jet akımının nötr pozisyonunun güney yönünde hareket etmesiyle oluşur.





ANKARA'DA YAĞIŞLAR ARTTI

Son 10 gün içerisinde artan yağışlarla beraber birçok ev ve işyerleri sular içerisinde kalırken cadde ve sokaklarda ise araçlar adeta yüzdü. MGM tarafından yapılan açıklamalar üzerine Ankara ve çevre illerde kuvvetli yağışın etkilerinin süreceği belirtildi.

Ankara Valiliği'nden gelen son dakika açıklamasıyla il genelinde 13.00 ve 21.00 arasında gök gürültüsüyle beraber sağanak yağış etkili olacağı uyarıları yapıldı.