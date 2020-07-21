Ankara'da, yaşlı çiftin yaşadığı gecekonduda yangın: 1 ölü, 1 yaralı

ANKARA'nın Mamak ilçesindeki bir gecekonduda çıkan yangında, Mehmet Kuğimen (74) hayatını kaybederken, eşi Belgüzar Kuğimen yaralandı.

Yangın, sabah saatlerinde Dostlar Mahallesi 1458'inci Sokak'ta meydana geldi. Mehmet ve Belgüzar Kuğimen çiftinin yaşadığı gecekonduda, iddiaya göre elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Kendi imkanlarıyla dışarı çıkan Belgüzar Kuğimen, eşinin evde mahsur kaldığını belirterek komşularından yardım istedi. Alevlerin arasında giren 2 kişi, dumanlardan dolayı bayılan Mehmet Kuğimen'i taşıyarak dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Mehmet Kuğimen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında yaralanan Belgüzar Kuğimen ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının sonucunda yangın kontrol altına alındı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan Mehmet Kuğimen'in ölüm haberini alan yakınları, olay yerine geldi. Kuğimen'in cansız bedenini yerde gören yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirerek, gözyaşı döktü. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Yakınların ağlaması

- Ekiplerden görüntü

- Olay yerinden görünntü

- Genel detay

Kaynak: DHA