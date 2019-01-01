 Ankara'da yeni yılın ilk bebeği doğdu 

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara'da yeni yılın ilk bebeği Hilal Nur'u ziyaret etti.

Ankara'da 2019 yılının ilk bebeği Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Semiha (37) ve Yakup (44) Koca çiftinin ilk çocukları 2 kilo 840 gram ağırlığında normal doğumla dünyaya geldi. Koca çiftini ilk tebrik eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu. Bakan Selçuk, anneyi tebrik ederek uyuyan bebeği sevdi.

Duygulu anne de bebeğini kucağına alarak sevincini paylaştı, isteyen herkese Allah'ın anne olmayı nasip etmesini diledi. Bebeğin ismine ise baba Koca karar vererek, ismini Hilal Nur koydu. Öte yandan Bakan Selçuk, hastanede bulunan diğer yeni doğan bebekleri de ziyaret ederek her birine altın taktı. Ardından doğum öncesi annelerin yürümesi için hazırlanan ve "doğum yolu" denilen koridora ve suda doğum bölümüne de uğrayan Bakan Selçuk annelerle sohbet etti hem de henüz doğum yapmamış annelere güç ve moral verdi.

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DHA