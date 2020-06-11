Ankara'da yeniden ücretsiz! Mansur yavaş müjdeyi böyle duyurdu
Ankara'da koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından bu yana kullanıma kapatılan 65 yaş ve üstü vatandaşların serbest kart kullanımı yeniden aktifleştirildi. Buna göre, 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı her gün belirli saatlerde toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.
Pandemi nedeniyle Ankara'da 21 Marttan beri tedbir amaçlı 65 yaş ve üstülere serbest kart kullanımı geçici süreliğine durdurulmuştu. Büyükşehir Belediyesi EGO (Elektrik Gaz Otobüs) Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz hizmete sunulan kartlar yeniden aktifleştirildi.
EGO Genel Müdürlüğü verilerine göre 416 bin 303 kişinin sisteme kayıtlı olduğu Ankara'da, 65 yaş ve üstü vatandaşlar tarafından corona virüsü salgını öncesi aylık ortalama 200 bin serbest kart kullanımı gerçekleştirildi.
Yeni düzenlemeyle birlikte 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı her gün sadece 10.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.
MANSUR YAVAŞ MÜJDEYİ BÖYLE VERDİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuru ile 65 yaş ve üstü vatandaşların bu saatler aralığında serbest kartlarını kullanabileceklerini söyledi.
Kıymetli hemşehrilerim;— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 11, 2020
Salgın nedeniyle geçici olarak askıya aldığımız 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması uygulaması yeniden başlamıştır.
Yeni normalleşme sürecinde 10.00-20.00 saatlerinde serbest kartlarınızı kullanabilirsiniz. https://t.co/BkN3CSXERT
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