Ankara'da yeniden ücretsiz! Mansur yavaş müjdeyi böyle duyurdu

Pandemi nedeniyle Ankara'da 21 Marttan beri tedbir amaçlı 65 yaş ve üstülere serbest kart kullanımı geçici süreliğine durdurulmuştu. Büyükşehir Belediyesi EGO (Elektrik Gaz Otobüs) Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz hizmete sunulan kartlar yeniden aktifleştirildi.

EGO Genel Müdürlüğü verilerine göre 416 bin 303 kişinin sisteme kayıtlı olduğu Ankara'da, 65 yaş ve üstü vatandaşlar tarafından corona virüsü salgını öncesi aylık ortalama 200 bin serbest kart kullanımı gerçekleştirildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı her gün sadece 10.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

MANSUR YAVAŞ MÜJDEYİ BÖYLE VERDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuru ile 65 yaş ve üstü vatandaşların bu saatler aralığında serbest kartlarını kullanabileceklerini söyledi.