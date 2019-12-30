Ankara’da yılbaşında 23 bin 414 kolluk gücü görev yapacak

Ankara'da vatandaşların yılbaşını huzur ve güven ortamında geçirmeleri için 17 bin 869 polis ve 5 bin 545 jandarmanın görev yapacağı açıklandı.

Ankara Valiliği, yılbaşı için alınan güvenlik tedbirlerini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Vatandaşların yılbaşını huzur ve güven ortamında geçirmeleri için 17 bin 869 polisimiz, 5 bin 545 jandarmamız olmak üzere 23 bin 414 kolluk gücümüz sahada olacaktır" denildi.

Yılbaşı kutlamaları kapsamında trafiğe kapatılacak yollar da açıklandı. Buna göre halkın toplu kutlama yapacağı değerlendirilen 15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı ve Güvenpark havuz çevresinde güvenlik önlemi alınacağı, ihtiyaç duyulduğunda yol kapaması yapılacağı belirtildi. Açıklamada, "Bahçelievler Aşkabat Caddesi (7. Cadde) ve Bestekâr Caddesi trafiğe kapatılacak, ihtiyaç olması halinde 54. Cadde, Tunalı Hilmi Caddesi, Tunus Caddesi ve Filistin Caddesi etkinliklerin bitimine kadar araç trafiğine kapatılacaktır. Ayrıca insanların yoğun olarak bulunduğu umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde işletmelerin aldığı güvenlik tedbirlerine ilave olarak risk durumuna göre polis/jandarma tarafından ek güvenlik tedbirleri alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca 30 Aralık Pazartesi günü saat 08.00'den itibaren huzur planlarının uygulamaya konulacağı, yoğunlaştırılmış arama ve yol kontrol faaliyeti icra edileceği belirtildi. Alınan tedbirlerin 2 Ocak 2020 Perşembe günü 08.00'e kadar uygulanacağı kaydedildi. Açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Havaalanı, tren garı, Yüksek Hızlı Tren Garı, metro, Ankara Şehirlerarası Terminali (AŞTİ) ile terminallerde yaya ve motorlu devriyelerle şehir içi ve devlet karayolları üzerinde tertip edilecek trafik ekipleri ve timlerinin sayıları artırılacak, vatandaşlarımızın hizmetlerine hazır hale getirilecektir. Ankara'yı diğer illere bağlayan yollar ile kent içindeki önemli noktalarda yol kontrol ve aramalara devam edilecektir. Aşırı hız, alkollü araç kullanımı, hatalı sollama, yakın takip, şerit ihlali, çalışma süresi ihlali gibi trafik kazalarının oluşumunda büyük rol oynayan kural dışı davranışların denetimlerine ağırlık verilecektir. 112 Acil, 155 Polis İmdat ve 156 Jandarma İmdat telefon hatlarında görev yapan personel sayısı takviye edilecek ve bu telefonlara yapılacak müracaat veya ihbarlar titizlikle ve derhal değerlendirilecektir. Kentin önemli meydan, bulvar, kritik-hassas noktalarında gelişebilecek olaylara karşı ani müdahale ekipleri hazır bulundurulacaktır. Alışveriş merkezleri ve diğer alışveriş alanlarında güvenlik tedbirleri artırılacaktır. İlimizdeki umuma açık eğlence ve dinlenme yerlerinin işletmecilerine gerekli tebligat yapılarak, bu yerlerde özel güvenlik görevlisi bulundurmak başta olmak üzere kendi güvenlik tedbirlerini almaları sağlanacaktır. Merkez ilçeler yanında diğer ilçelerimizde kaymakamlıklarca risk durumuna göre değerlendirmeler yapılarak, eğlence bölgelerinde gerekli güvenlik ve trafik tedbirleri alınacaktır."

Kaynak: İHA