Ankara'da yılın son operasyonu

Yılın son operasyonu Ankara'da meydana geldi. Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen süreç doğrultusunda yabancı uyruklu 5 kişinin,örgüt ve örgütün çatışma bölgeleri ile işbirliklerini belirledi.



İhtibari yürütülen çalışmalarda örgütün infaz görüntülerinin sosyal medya hesaplarında paylaşan bir takım şüphelilerin, 'yalnız kurt' tarzı eylem için silah ve malzeme temini arayışı içinde oldukları belirlenmiş durumda. Özel Hareket Şüphe Müdürlüğü ile koordineli boyutta yürütülen bu operasyonda 5 kişi yakalandı ve gözaltına alındı. Çalışmalar sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da "DEAŞ silahlı terör örgütüne müzahir şahıslara yönelik operasyon kapsamında 5 Irak uyruklu şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüpheliler yakalanmıştır" denildi.