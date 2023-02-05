Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verildi!

Ankara'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Ankara Valisi Vasip Şahin sosyal medya twitter hesabı üzerinden okulların tatil olup olmayacağına ilişkin açıklamada bulundu.

Ankara Valisi Vasip Şahin: "Son meteorolojik değerlendirmelere göre, İlimizde yarın sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma, öğlen saatlerinden itibaren de yoğun yağış beklendiğinden ilk, orta, lise ve okul öncesi eğitim kurumlarında 06 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır." ifadelerinde bulundu.