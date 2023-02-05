Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verildi!

Son dakika... Ankara Valisi Vasip Şahin 6 Şubat Pazartesi eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu!

YAYINLAMA
Google News
Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verildi!

Ankara'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Ankara Valisi Vasip Şahin sosyal medya twitter hesabı üzerinden okulların tatil olup olmayacağına ilişkin açıklamada bulundu.

Ankara Valisi Vasip Şahin: "Son meteorolojik değerlendirmelere göre, İlimizde yarın sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma, öğlen saatlerinden itibaren de yoğun yağış beklendiğinden ilk, orta, lise ve okul öncesi eğitim kurumlarında 06 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır." ifadelerinde bulundu.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul'da okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi okul tatil mi, okul var mı?
İstanbul'da okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi okul tatil mi, okul var mı?
Son dakika haberleri İstanbul'da okullar tatil edildi mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi okul tatil mi, okul var mı?
Son dakika haberleri İstanbul'da okullar tatil edildi mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi okul tatil mi, okul var mı?
İstanbul'da okullar bir gün süreyle tatil edildi!
İstanbul'da okullar bir gün süreyle tatil edildi!
Resmi açıklama geldi! O illerde okullar tatil!
Resmi açıklama geldi! O illerde okullar tatil!
Son Haberler
Marlon Freitas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marlon Freitas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marlon Freitas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marlon Freitas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Borges kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Borges Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Borges kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Borges Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rafael kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rafael kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son Dakika: Sivas'ta okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı?
Son Dakika: Sivas'ta okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı?
Okullar ne zaman açılacak 2023? Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 2.ara tatil ne zaman? İşte 2023 eğitim öğretim takvimi
Okullar ne zaman açılacak 2023? Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 2.ara tatil ne zaman? İşte 2023 eğitim öğretim takvimi
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Şule Aydın'ın Biyografisi
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Şule Aydın'ın Biyografisi
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Son dakika | Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Birinci dönem sona erdi: Karneler dağıtıldı, öğrenciler tatile çıktı
Birinci dönem sona erdi: Karneler dağıtıldı, öğrenciler tatile çıktı
MTSK direksiyon sınavı ücretlerine zam yapıldı! Öğretmenler nefes alacak
MTSK direksiyon sınavı ücretlerine zam yapıldı! Öğretmenler nefes alacak
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Vatandaşlara soruldu: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O isim herkesi geride bıraktı! İşte anketin flaş sonuçları...
Vatandaşlara soruldu: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O isim herkesi geride bıraktı! İşte anketin flaş sonuçları...