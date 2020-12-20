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  3. Ankara'da yürek sızlatan görüntü! Soğuklara rağmen alt geçitte kalan evsiz vatandaş yardım eli bekliyor

Ankara'da yürek sızlatan görüntü! Soğuklara rağmen alt geçitte kalan evsiz vatandaş yardım eli bekliyor

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki THT garının alt geçidinde yaşayan vatandaşın hali yürekleri sızlattı.

Kış soğuklarının kendisini iyiden iyiye hissettirdiği bu günlerde Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir vatandaşın zorlu şartlardaki yaşam mücadelesi görenlerin yüreğini sızlattı. Edinilen bilgilere göre Çankaya ilçesindeki YHT  garının alt geçidinde yaşayan ve ismi öğrenilemeyen bir vatandaş kimsesi olmadığı için burada yaşıyor.

"EN SON 4 GÜN ÖNCE YEMEK YEDİM"

Bugün çekilen bir videoda en son 4 gün önce yemek yediğini aktaran vatandaş," Banyo yapmak zorunda kalıyorum. Ben sabah saat 05.00'te kalkarım, teneke topluyorum. Karnımı böyle doyuruyorum. Başka şeyim yok benim." ifadelerini kullandı.

 

"ALLAH'A SIĞINIYORUM, BAŞKA HİÇ KİMSEM YOK"

 Soğuk olduğu için burada yattığını ifade eden vatandaş,  Yer soğuk değil mi?" sorusuna," Ne yapayım, Allah'a sığınıyorum. Başka hiç kimsem yok." diye cevap verdi.

Ankara'da yürek sızlatan görüntü! Soğuklara rağmen alt geçitte kalan evsiz vatandaş yardım eli bekliyor

Ankara'da yürek sızlatan görüntü! Soğuklara rağmen alt geçitte kalan evsiz vatandaş yardım eli bekliyor

Tayfun Altuntaş
Editör


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