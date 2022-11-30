Ankara'da yürek yakan kaza! Otomobil bariyerlere çarparak alev adı, araçta sıkışan 2 kadın alevlerin arasında hayatını kaybetti!

Ankara'nın Evren ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarpıp alev alan otomobilde 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Ankara'da yürek yakan kaza! Otomobil bariyerlere çarparak alev adı, araçta sıkışan 2 kadın alevlerin arasında hayatını kaybetti!

Gece saatlerinde Ankara-Niğde Otoyolu Solakuşağı Mahallesi yakınında meydana gelen kazada F.T. kontrolündeki yabancı plakalı araç, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak metrelerce sürüklendi. Kaza sırasından araçtan fırlayan ve yola savrulan F.T. ağır yaralanırken otomobilde yangın çıktı.

Ankara'da yürek yakan kaza! Otomobil bariyerlere çarparak alev adı, araçta sıkışan 2 kadın alevlerin arasında hayatını kaybetti!

İKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü dışında araçta bulunan 3 kişiden E.T., çevredekilerin müdahalesi ile kurtarılırken B.T. ve İ.N.D. otomobilde sıkıştı. Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken, araçta sıkışan iki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan E.T. ve sürücü F.T., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. E.T., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken sürücü ambulansla farklı bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da yürek yakan kaza! Otomobil bariyerlere çarparak alev adı, araçta sıkışan 2 kadın alevlerin arasında hayatını kaybetti!

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