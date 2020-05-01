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Ankara’daki bombalı saldırının faili yakalandı

Son dakika gelişmesine göre, Yaklaşık 9 yıl önce Ankara Kumrular Caddes'nde bomba yüklü otomobille gerçekleştirilen ve 5 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda vatandaşın yaralandığı saldırının faillerinden olan terörist, Diyarbakır’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara’daki bombalı saldırının faili yakalandı

Ankara'nın Kumrular Caddesi'nde 2011 yılında terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü otomobille gerçekleştirilen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının şüphelisi İ.A. ile babası M.A. Diyarbakır'da yakalandı.

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