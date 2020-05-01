Ankara’daki bombalı saldırının faili yakalandı

İstanbul16 °C
- İSTANBUL - - KADIKÖY'DE İZİNSİZ 1 MAYIS GÖSTERİSİNE GÖZALTI
- İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri kapsamında güvenlik önlemleri arttırıldı
- Gaziantep'te 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
- Yüz siperliği ve maske üretip, ücretsiz dağıtıyorlar
- Bozüyük'te 87 yaşına giren kadına sürpriz doğum günü
- Pınar Karşıyaka'da Taylor da gitti
- ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ HASTANE İNŞAATINDA BİNALARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ TAMAMLANDI
- Tavlaya gizlenen uyuşturucuyu 'Fırtına' buldu
- Van ESOB Başkanı Berge’den ‘1 Mayıs’ mesajı
- İTO Başkanı Avdagiç: "Üreterek hayatı yeniden açacağız"
HABERE YORUM KAT