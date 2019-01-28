Ankara’daki feci kazada hayatını kaybeden 6 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden 6 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün Nallıhan ilçesi Çayırhan Yolu Solta Boğazı yakınlarında meydana geldi. Beypazarı'ndan Nallıhan yönüne giden Furkan Minaz yönetimindeki minibüs, yolun sağ şeridinde duran tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu hayatını kaybeden sürücü Furkan Minaz, Muhammet Halil Arslan, Ömer Selman Kapalen, Kemal Öz, Ömer Öz ve Ahmet Eren Keskin için Nallıhan Yeni Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı cenaze namazında gözyaşları sel oldu. Feci kaza sonucu hayatını kaybeden 6 kişi cenaze namazının ardından Nallıhan İlçe Mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İHA