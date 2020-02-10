Ankara'daki İdlib toplantısı sona erdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleştirilen toplantıya; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun katıldı.

"MİSLİYE KARŞILIK VERİLECEK"

Gerçekleştirilen toplantıda, şehitlerimizin kanının yerde kalmaması ve saldırıya misliyle karşılık verilmesi vurgulandı.

Ayrıca, çatışmaların önlenmesi, sınır güvenliğimizin sağlanması, yeni bir göç dalgasının ve insanlık dramının engellenmesi maksadıyla İdlib’de bulunan Türkiye’yi bu kararlığından hiçbir saldırının vazgeçiremeyeceğinin altı çizildi.