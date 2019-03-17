Ankara’daki Kastamonu Günlerine yoğun ilgi

Ankara Atatürk Kültür Merkezinde kapılarını vatandaşlara açan 15. Başkentte Kastamonu Günlerine yoğun ilgi gösterilmesinden dolayı Kastamonu günlerinin süresi 3 gün daha uzatıldı.

15.Başkentte Kastamonu Günleri süresinin 3 gün daha uzatılması haberini Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, sosyal medya hesabı olan Facebook üzerinden Kastamonululara duyurdu. Başkan Babaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Ankaralı vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ve esnaflarımızın talebi doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile görüşerek Başkent'te 15'inci Kastamonu Günlerimizin kapanış tarihini 20 Mart Çarşamba akşamına kadar uzatmış bulunmaktayız. Kastamonu'muzun birbirinden güzel yöresel ürünlerini değerli Ankaralılar üç gün daha Atatürk Kültür Merkezi'nde bulabileceklerdir. Kastamonu'muzu en iyi şekilde tanıtan esnaflarımıza şükranlarımı sunuyor, bol kazançlar diliyorum."

15.Başkentte Kastamonu Günleri 20 Mart Çarşamba Günü sona erecek.

Kaynak: İHA