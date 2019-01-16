Ankara’daki yangında ölenlerin cenazesi Adli Tıp’a kaldırıldı

Ankara Siteler'de 4 katlı bir mobilya firmasında çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, yaralanan 8 kişinin de hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay, Ankara'nın Siteler olarak bilinen mobilyacılar bölgesinde meydana geldi. Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi'nde yer alan Siteler'de Şengal Sokak'ta bulunan 4 katlı bir mobilya firmasının ikinci katında çıkan yangın sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri ise ilk olarak 8 kişiyi kurtardı. Cenazeler ise Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, hastaneye kaldırılan 8 kişinin de tedavileri devam ediyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Olay sonrasında resmi açıklama Ankara Valisi Vasip Şahin'den geldi. Şahin, "Hepimize geçmiş olsun. Ölenlere rahmet diliyoruz. Burası ağırlıklı olarak koltuk ve döşeme imalatı yapılan bir iş yeri. İtfaiyecilerden aldığımız bilgiye göre, yangın ikinci katta başlıyor ve üst katlara sirayet ediyor. Yoğun duman üreten malzemeler işyerinde bulunuyor ve dumandan etkilenen 5 çalışan maalesef rahmetli oluyor. Şu an yapılan tespitlerde birde itfaiye erimiz dumandan etkileniyor. O da ayakta tedavi edildikten sonra görevinin başına dönüyor" dedi.

Vali Şahin, ölenlerin Suriyeli olduklarına ilişkin soru üzerine de, "Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı araştırmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA