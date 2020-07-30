Ankara'dan koronavirüs aşısı ile ilgili güzel haber!

Türkiye'de Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp çok sayıda ülkeye yayılarak ölümlere neden olan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üzerinden çalışılan koronavirüs aşı adayı ilk kez insanlarda denenmeye başlanacak.

BÜYÜK BİR AŞAMA KAYDEDİLDİ

Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden kimya, genetik, biyokimya ve tıp alanlarından her biri önemli çalışmalara imza atmış akademisyenlerden oluşan 40 kişilik ekip 5 aydır bu çalışıyor.

Koronavirüse çare olması beklenen aşı adayının hayvan ve bağışıklık hücresi deneyleri sona erdi.

Etik kurul onayı için başvuru yapıldı.

KORONAVİRÜS AŞI ADAYI İNSANLARDA DENENMEYE BAŞLANACAK

Onay verilmesi sonrası koronavirüs aşı adayı ilk kez insanlarda denenmeye başlanacak.

YIL SONUNDA HAZIR OLMASI HEDEFLENİYOR

Her şey yolunda giderse yıl sonunda hazır olması hedeflenen yerli Kovid-19 aşısı, burundan uygulanacak.

Dünyada ilk kez bir aşının ek içeriğinin belirli bir süreliğine de olsa tedaviyi destekleyici özelliği de olacak.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 236 test yapıldı, 967 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 982 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 754 bin 331, vaka sayısı 229 bin 891, vefat sayısı 5 bin 674 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 561, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 9,3 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Dün 542 olan ağır hasta sayımız 561’E YÜKSELDİ. Son 24 saat içinde yapılan 43.000’i aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı. Bir süre 900’e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor. İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın." ifadelerini kullandı.