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  3. Ankara'dan yurt dışına direkt uçuş sayıları arttırıldı!

Ankara'dan yurt dışına direkt uçuş sayıları arttırıldı!

Anadolujet, Ankara'dan doğrudan uçuş gerçekleştirdiği yurt dışı destinasyonlarına Amsterdam, Tahran, Kiev, Köln, Münih, Masel, Cenevre ve Lyon'u da ekledi.

Ankara'dan yurt dışına direkt uçuş sayıları arttırıldı!

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'ın ev sahipliğinde yeni direkt dış hat uçuşlarına ilişkin basın toplantısı düzenlendi. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, ATO'daki toplantıda, Ankara'yı tüm dünyaya bağlamanın kendilerine bir sorumluluk olduğunu belirtti.

YURT DIŞINA DİREKT UÇUŞ SAYILARI YÜKSELTİLDİ

Aycı, THY'nin 22 Nisan'da 700'den fazla günlük uçuşa imza atarak en yakın takipçisi Lufthansa ile arasındaki farkı 2 katından fazlaya çıkararak, Avrupa'da ayrı bir rekora imza attığını söyledi.
ATO ile son yıllarda yürüttükleri çalışmalarla yurt dışına direkt uçuş sayılarını yükselttiklerini belirten Aycı,
"Bu yaz itibarıyla 22 dış hat ve haftalık 56 frekansa kavuşmuş olacağız. Başkentimizi merkez alarak kanatlarımızı açmaya devam ediyoruz. Önce tüm Anadolu üzerine şimdi de yurt dışına kanat açıyoruz. AnadoluJet tarafından icra edilecek bu seferler, Anadolu'da ve gurbette yaşayan vatandaşlarımızı, iş insanları, turistleri, herkesi birbirine bağlayacak.

Almanya'da 8 farklı şehir, Avusturya, Danimarka, İsveç, Fransa'da 2 farklı şehir, İngiltere, Azerbaycan, Irak, Hollanda, İran, Ukrayna, İsviçre'de 2 farklı şehir olmak üzere AnadoluJet ayrıcalıklarıyla başkentten direkt uçuşlar yapılacaktır. Bu şehirler arasında 8 yeni yurt dışı noktasını da ifade etmek istiyorum. Amsterdam, Tahran, Kiev, Köln, Münih, Basel, Cenevre ve Lyon, Ankara ile bu yıl ilk kez direkt uçuşlarla buluşmuş olacak." şeklinde konuştu.

Öte yandan yeni destinasyonların, Ankara'nın özellikle hizmet, eğitim, sağlık ve savunma sanayisi alanlarına katkı vereceği de belirtildi.

Ankara'dan yurt dışına direkt uçuş sayıları arttırıldı!

"UÇUŞLARIMIZI CANLANDIRMAK İSTEDİK"

Baran da ATO'nun gayretleriyle 2019'da THY'nin Esenboğa Havalimanı'ndan yurt dışına direkt uçuşlarının 18 dış hat ve 46 frekansa yükseldiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu: “Ankara’nın Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı olması açısından direkt uçuşlar büyük önem taşıyor. Salgın olsa da yaşam devam ediyor.

Uçuşlarımızı canlandırmak istedik, THY bu isteğimize sessiz kalmadı. THY'nin en önemli markalarından AnadoluJet, Ankara'yı ülkemizin her tarafına bağlıyor.”

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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