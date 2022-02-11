Ankaragücü 0 – 1 İstanbulspor | Maç sonucu
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında İstanbulspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Serdar Diyadin, Burak Cansız
MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler (Dk. 74 Pinto), Abdullah Durak (Dk. 79 Hasan Hüseyin Acar), Mehmet Murat Uçar (Dk. 74 Geraldo), Zahid, Ali Kaan Güneren (Dk. 46 İshak Çakmak), Owusu, Eren Derdiyok (Dk. 89 Cem Ekinci)
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Ologo, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Eslem Öztürk (Dk. 59 Okan Erdoğan), Topalli, Ferhat Yazgan (Dk. 86 Muammer Sarıkaya), Ethemi (Dak. 86 Cajic), İbrahim Yılmaz (Dk. 66 Emir Kaan Gültekin)
Gol: Dk. 23 Ethemi (İstanbulspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 56 Ologo, Dk. 90+5 Muhammed Alperen Uysal (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Yusuf Abdioğlu, Dk. 40 Abdullah Durak (MKE Ankaragücü), Dk. 40 Ferhan Yazgan, Dk. 83 Ali Yaşar (İstanbulspor)