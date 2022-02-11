Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıZihayat ne demek, TDK'ya göre Zihayat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Şubat Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu?3 kişilik aileden haber alınamadı! Sobadan zehirlendikleri ortaya çıktı!Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci öyle bir şey yaptı ki! Sosyal medyada alay konusu oldu! "Rezillik, bu kadar düşürmeyin kendinizi!"12 Şubat 2022 Sayısal Loto çekiliş sonuçları | 12 Şubat 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıBalıkesirspor 1 – 2 Kocaelispor | Maç sonucuFOX TV canlı yayın Maske Kimsin Sen Final bölüm full, tek parça izle | Maske Kimsin Sen son bölüm Youtube izleDiktatörlük ne demek, TDK'ya göre Diktatörlük kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Görüntü Ve Ses Sistemleri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Ankaragücü 0 – 1 İstanbulspor | Maç sonucu

Ankaragücü 0 – 1 İstanbulspor | Maç sonucu

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında İstanbulspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.

Ankaragücü 0 – 1 İstanbulspor | Maç sonucu

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Serdar Diyadin, Burak Cansız

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler (Dk. 74 Pinto), Abdullah Durak (Dk. 79 Hasan Hüseyin Acar), Mehmet Murat Uçar (Dk. 74 Geraldo), Zahid, Ali Kaan Güneren (Dk. 46 İshak Çakmak), Owusu, Eren Derdiyok (Dk. 89 Cem Ekinci)

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Ologo, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Eslem Öztürk (Dk. 59 Okan Erdoğan), Topalli, Ferhat Yazgan (Dk. 86 Muammer Sarıkaya), Ethemi (Dak. 86 Cajic), İbrahim Yılmaz (Dk. 66 Emir Kaan Gültekin)

Gol: Dk. 23 Ethemi (İstanbulspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 56 Ologo, Dk. 90+5 Muhammed Alperen Uysal (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Yusuf Abdioğlu, Dk. 40 Abdullah Durak (MKE Ankaragücü), Dk. 40 Ferhan Yazgan, Dk. 83 Ali Yaşar (İstanbulspor)

Ankaragücü 0 – 1 İstanbulspor | Maç sonucu

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT