Ankaragücü 0-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında Trabzonspor, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililer, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile 2'de 2 yaptı.
Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oldu. Eryaman Stadı'ndaki müsabakayı Trabzonspor 1-0 kazandı.
Trabzonspor'un tek golünü 45+1. dakikada Baker kaydetti. Trabzonspor'da Pereira 90. dakikada kırmızı kart gördü
Bu sonuçla Trabzonspor 12 puanla 12. sırada yer aldı. Ankaragücü ise 2 puanla son sırada kaldı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Murat Ergin Gözütok
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Pazdan, Pinto, Atakan Rıdvan Çankaya, Voca (Dk. 74 Şahverdi Çetin), Orkan Çınar (Dk. 74 Adzic), Alper Potuk (Dk. 69 Emre Güral), Lobjanidze (Dk. 69 Paintsil), Borven (Dk. 59 Bolingi)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür (Dk. 89 Flavio), Baker, Ekuban (Dk. 84 Bilal Başacıkoğlu), Nwakaeme, Afobe (Dk. 73 Djaniny)
Gol: Dk. 45 1 Baker (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Dk. 90 Pereira (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 5 Sarlija, Dk. 21 Kitsiou (MKE Ankaragücü), Dk. 82 Uğurcan Çakır, Dk.90 3 Djaniny) (Trabzonspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
16. dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortasında topla ceza yayının solunda buluşan Nwakaeme'nin çektiği plase şutta meşin yuvarlak sol direğin dibinden auta gitti.
44. dakikada Alper Potuk'un ceza sahası sol çaprazından yaklaşık 25 metre mesafede çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, üzerine gelen topu rahatlıkla kurtardı.
45 1. dakikada Trabzonspor ilk isabetli şutunda golü buldu. Ceza sahasını hemen dışında sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Baker, topu sol üst köşeden filelerle buluşturdu: 0-1.
İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
48. dakikada Voca'nın ceza yayının sağından çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, topu sağına uzanarak kontrol etti.
88. dakikada Pinto'nun yaklaşık 30 metre mesafede sol çaprazdan çektiği şut yandan auta gitti.
90 3. dakikada Emre Güral'ın ceza yayının dışından çektiği sert şutu kaleci Uğurcan Çakır, topu soluna uzanarak kurtardı.
Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.