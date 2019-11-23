Ankaragücü 0-3 Trabzonspor (MAÇ SONUCU)

İlk yarıdaki Trabzonspor liderliği, ikinci yarıda da devam etti.

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor zorlu Ankara deplasmanında Ankaragücü'nün konuğu oldu. Karşılıklı ataklarla yüksek tempoda geçen mücadelede konuk ekip Trabzonspor 6. dakikada Alexander Sörloth, 49. dakikada Yusuf Sarı ve 56. dakikada Anthony Nwakaeme attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrılan taraf oldu. Ev sahini Ankaragücü'nde Ricardo Faty 45. dakikada 2. sarı karttan gçrdüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan isim oldu.

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor deplasmanda Anakaragücü'nü 3-0 mağlup ederek zirve yolunda çok önemli bir 3 puan kazandı. İşte maçta yaşananlar...

DK 4: KRİTİK MÜDAHALE! Trabzonspor savunması dengesiz yakalandı. Ceza sahasının sol tarafında hareketlenen İlhan şutu atmak üzereyken Hüseyin Türkmen'den çok kritik bir müdahale geldi. Genç savunmacı pozisyonun ardından ufak bir sakatlık yaşasa da oyuna devam ediyor.

DK 4: KRİTİK MÜDAHALE! Trabzonspor savunması dengesiz yakalandı. Ceza sahasının sol tarafında hareketlenen İlhan şutu atmak üzereyken Hüseyin Türkmen'den çok kritik bir müdahale geldi. Genç savunmacı pozisyonun ardından ufak bir sakatlık yaşasa da oyuna devam ediyor.

DK 6: GOL! Sol çizgide atılan pasta topu rakibinden kurtarıp ceza sahasına giren Sörloth uygun durumda çaprazdan çok düzgün bir vuruş yaptı ve takımını öne geçiren golü kaydetti.

DK 6: GOL! Sol çizgide atılan pasta topu rakibinden kurtarıp ceza sahasına giren Sörloth uygun durumda çaprazdan çok düzgün bir vuruş yaptı ve takımını öne geçiren golü kaydetti.

DK 9: AZ FARKLA! Yusuf Sarı'nın kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan dışarı gitti.

DK 9: AZ FARKLA! Yusuf Sarı'nın kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan dışarı gitti.

DK 16: KALECİ VE DİREK! Canteros'un kullandığı serbest vuruşta top kaleci Erce'nin de müdahalesiyle direğe çarptı ve kornere gitti.

DK 16: KALECİ VE DİREK! Canteros'un kullandığı serbest vuruşta top kaleci Erce'nin de müdahalesiyle direğe çarptı ve kornere gitti.

DK 22: DİREKTEN DÖNDÜ! Sosa'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Obi Mikel kafayı vurdu fakat üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

DK 22: DİREKTEN DÖNDÜ! Sosa'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Obi Mikel kafayı vurdu fakat üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

DK 30: VAR İNCELEMESİ! Sağ taraftan ceza sahasına gelen ortada Yalçın topu sektirdi, Sörloth yükselen topa sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve top Yalçın'a çarparak kaleyi bulmadı. Pozisyonun ardından Cüneyt Çakır, VAR incelemesi başlatıyor.

DK 30: VAR İNCELEMESİ! Sağ taraftan ceza sahasına gelen ortada Yalçın topu sektirdi, Sörloth yükselen topa sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve top Yalçın'a çarparak kaleyi bulmadı. Pozisyonun ardından Cüneyt Çakır, VAR incelemesi başlatıyor.

DK 36: KADEMEYE GİRDİ! Savunma arkasına atılan uzun pasla sağ tarafta topla buluşan Orgill ceza sahasına girdi ve penaltı noktasına çevirdi ancak ters kademeye giren Pereira rakibine gol vuruşu yapma fırsatı vermedi.

DK 36: KADEMEYE GİRDİ! Savunma arkasına atılan uzun pasla sağ tarafta topla buluşan Orgill ceza sahasına girdi ve penaltı noktasına çevirdi ancak ters kademeye giren Pereira rakibine gol vuruşu yapma fırsatı vermedi.

DK 41: GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Trabzonspor rakibini eksik yakaladı. Sosa'nın ceza yayının hemen gerisinden yaptığı vuruş kaleciden sekti fakat Sörloth tamamlayamadı. Sol tarafa açılan topa bu kez Nwakaeme vurdu ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.

DK 41: GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Trabzonspor rakibini eksik yakaladı. Sosa'nın ceza yayının hemen gerisinden yaptığı vuruş kaleciden sekti fakat Sörloth tamamlayamadı. Sol tarafa açılan topa bu kez Nwakaeme vurdu ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.

DK 45+1: KIRMIZI KART! Ankaragücü'nde biraz önce sarı kart gören Faty, Hosseini'ye yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı kartı görüyor ve kırmızı kartla oyun dışı kalıyor.

DK 45+1: KIRMIZI KART! Ankaragücü'nde biraz önce sarı kart gören Faty, Hosseini'ye yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı kartı görüyor ve kırmızı kartla oyun dışı kalıyor.

DK 45+4: NET FIRSAT! Trabzonspor ilk yarının sonunda çok önemli bir fırsattan yararlanamadı. Savunmanın hatasında topu kapan Nwakaeme ceza sahasına girip içeri çevirdi. Önce Sörloth, sonra Pereira'nın vuramadığı top dışarı açıldı, Hosseini'nin sert şutunda ise meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı gitti.

DK 45+4: NET FIRSAT! Trabzonspor ilk yarının sonunda çok önemli bir fırsattan yararlanamadı. Savunmanın hatasında topu kapan Nwakaeme ceza sahasına girip içeri çevirdi. Önce Sörloth, sonra Pereira'nın vuramadığı top dışarı açıldı, Hosseini'nin sert şutunda ise meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı gitti.

DK 48: GOL! Trabzonspor rakip savunmayı dengesiz yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Nwakaeme ters tarafa güzel bir pas yolladı. Topla buluşan Yusuf Sarı önünü boşaltırken şutunu yolladı ve topu filelere göndererek skoru 2-0'a getirdi.

DK 48: GOL! Trabzonspor rakip savunmayı dengesiz yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Nwakaeme ters tarafa güzel bir pas yolladı. Topla buluşan Yusuf Sarı önünü boşaltırken şutunu yolladı ve topu filelere göndererek skoru 2-0'a getirdi.

DK 56: GOL! Trabzonspor bir kez daha rakibini eksik yakaladı. Sağ tarafta topla buluşan Yusuf Sarı atağa destek veren Pereira'yı topla buluşturdu. Portekizli sol bekin kale sahasına çevirdiği top Sörloth'u geçip Nwakaeme'nin önünde kaldı. Nijeryalı yıldız kaleciyle karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruş yaparak takımını rahatlatan golü kaydetti.

DK 56: GOL! Trabzonspor bir kez daha rakibini eksik yakaladı. Sağ tarafta topla buluşan Yusuf Sarı atağa destek veren Pereira'yı topla buluşturdu. Portekizli sol bekin kale sahasına çevirdiği top Sörloth'u geçip Nwakaeme'nin önünde kaldı. Nijeryalı yıldız kaleciyle karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruş yaparak takımını rahatlatan golü kaydetti.

DK 61: KALECİ İZİN VERMEDİ! Trabzonspor'un kazandığı serbest vuruşta ceza sahasına gelen ortaya iyi yükselen Campi vuruşunu yaptı fakat kaleci Korcan gole izin vermedi.

DK 61: KALECİ İZİN VERMEDİ! Trabzonspor'un kazandığı serbest vuruşta ceza sahasına gelen ortaya iyi yükselen Campi vuruşunu yaptı fakat kaleci Korcan gole izin vermedi.

DK 66: DIŞARI GİTTİ! Pinto sol kanattan rakip ceza sahasına ortaladı. Orgill'in arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

DK 66: DIŞARI GİTTİ! Pinto sol kanattan rakip ceza sahasına ortaladı. Orgill'in arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

DK 71: İNANILMAZ FIRSAT! Ankaragücü ilk kez rakibini bu kadar dengesiz yakaladı. Orgill'in uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Moke sol taraftan ceza sahasına girip çaprazdan sol ayağıyla vurdu ancak kaleci Erce harika uzandı ve gole izin vermedi.

DK 71: İNANILMAZ FIRSAT! Ankaragücü ilk kez rakibini bu kadar dengesiz yakaladı. Orgill'in uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Moke sol taraftan ceza sahasına girip çaprazdan sol ayağıyla vurdu ancak kaleci Erce harika uzandı ve gole izin vermedi.

DK 80: DIŞARI ATTI! Cebrail'in pasıyla ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Canteros sağ ayağıyla kaleyi yokladı fakat isabet bulamadı.

DK 80: DIŞARI ATTI! Cebrail'in pasıyla ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Canteros sağ ayağıyla kaleyi yokladı fakat isabet bulamadı.

Karşılaşmanın geri kalan kısmında başka gol olmayınca Trabzonspor zorlu Ankaragücü deplasmanından 3-0 galip ayrılan taraf oldu.

Karşılaşmanın geri kalan kısmında başka gol olmayınca Trabzonspor zorlu Ankaragücü deplasmanından 3-0 galip ayrılan taraf oldu.

Trabzonspor aldığı bu galibiyet ile puanını 22'ye yükseltti ve maç fazlasıyla lide liderlik koltuğuna oturdu.

Trabzonspor aldığı bu galibiyet ile puanını 22'ye yükseltti ve maç fazlasıyla lide liderlik koltuğuna oturdu.

Bordo mavili ekip 13.hafta sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Anakragücü ise 9 puan ile 17. sırada kaldı.

Bordo mavili ekip 13.hafta sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Anakragücü ise 9 puan ile 17. sırada kaldı.

Ligde 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 19 puan toplayan bordo mavililer zirve yarışında puan kaybı istemiyor. Milli aradan sonra lige konsantre olan Ünal Karaman’ın öğrencileri 13. hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi moral bulmak ve rakiplerinin gerisinde kalmamak için galibiyete kilitlendi.

iŞTE İLK 11’LER:

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Kitsiou, Yalçın, Pazdan, Pinto, Canteros, Sedat, Aydın, İlhan, Faty, Orgill

TRABZONSPOR: Erce, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Obi Mikel, Jose Sosa, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth

Yedekler: Arda Akbulut, Ivanildo, Serkan, Ahmet Canbaz, Koray, Fıratcan, Cafer, Doğan, Avdijaj

MUSTAFA KAPLAN 6 AY SONRA YENİDEN…

Son 5 haftadır kazanamayan ve 9 puanla düşme hattına gerileyen Ankaragücü Metin Diyadin’in gönderilmesinin ardından 6 ay önce yollarını ayırdığı Mustafa Kaplan ile yeniden anlaştı. Seyircisi önünde 3 puanı alarak yeniden çıkış yakalamak isteyen Başkent ekibi Kaplan ile birlikte yeni bir sayfa açmak istiyor.

ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Eryaman Stadyumu’nda oynanacak ve 17.30’da başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Müsabaka, beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak.

DANIEL STURRIDGE, KADRODA YOK

Takım kaptanı Jose Sosa kafilede yer alırken, sakatlıkları bulunan Daniel Sturridge, Filip Novak ve Abdurrahim Dursun kamp kadrosuna dahil edilmedi. Bordo – mavililerin Ankaragücü kafilesi şu şekilde; Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Kağan Moradaoğlu, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Ivanildo Fernandes, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Serkan Asan, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Jose Sosa, Ahmet Canbaz, Cafer Tosun, Donis Avdijaj, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Fıratcan Üzüm, Alexander Sörloth, Koray Kılınç

TRABZONSPOR’UN HEDEFİ İKİ MAÇ ALTI PUAN

Milli aranın ardından Trabzonspor’da gözler Ankaragücü maçına çevrildi. Teknik direktör Ünal Karaman, sakat ve cezalı oyuncuların yokluğunda çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirtti. Deneyimli çalıştırıcı, öğrencileriyle yaptığı toplantıda birçok eksiğin olduğu Ankaragücü mücadelesinin ardından da Galatasaray derbisini kazanmaları halinde Süper Lig’de çok avantajlı bir konuma geleceklerini kaydetti.

DEVRE ARASINA KADAR AVANTAJLI FİKSTÜR

Trabzonspor, Ankaragücü ve Galatasaray engellerini sorunsuz atlatabilirse devreye kadar olan bölümdeki 4 karşılaşmasını alt sıralardaki takımlarla oynayacak. Fırtına bu iki maçın ardından sırasıyla Antalyaspor (D), Denizlispor (E), Konyaspor (D) ve Kayserispor (E) ile karşılaşacak.

Ünal Karaman, nispeten kolaylaşacak fikstürde fazla yara alacaklarını düşünmüyor. Başarılı çalıştırıcı bu sezon özellikle iç saha maçlarında kayıp istemiyor. Süper Lig’de her deplasmanın zor olduğunu belirten Karaman “Evimizde maçları kazanmalıyız. En fazla 2 beraberlik hakkımız var. Başarmalıyız” dedi.