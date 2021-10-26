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Ankaragücü 2-0 Somaspor MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol heyecanı 3. tur karşılaşmaları ile sürüyor. Bu kapsamda Ankaragücü ile Somaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip her iki yarıda da bulduğu birer golle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Ankaragücü 2-0 Somaspor MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele 3. tur karşılaşmaları ile sürüyor. Bir üst tura çıkmak için mücadele edecek takımlar kazanmak için sahaya çıkıyor. Bu kapsamda Ankaragücü ile Somaspor takımları kozlarını paylaştı. Ankaragücü, 13. dakikada Owusu Kwabena ve 54. dakikada Nadir Çiftçi'nin golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

Ankaragücü 2-0 Somaspor MAÇ SONUCU

ANKARAGÜCÜ 2-0 SOMASPOR İLK 11

Ankaragücü: Bahadır, Cem, Alperen, Erdi, Yasin, Ali Kaan, Şahverdi, Aatif, Geraldo, Owusu, Nadir

Somaspor: Ali, Kadir, Mustafa, Onur, Yasin, İbrahim, Ali, Furkan, Kerim, Osman, Talha

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