Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 28. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Ankaragücü ile Bandırmaspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Ankaragücü – Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ANKARAGÜCÜ – BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü – Bandırmaspor maçı 5 Mart 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

ANKARAGÜCÜ – BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü – Bandırmaspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ANKARAGÜCÜ – BANDIRMASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Ankaragücü – Bandırmaspor maçını hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek. Bilgiç'in yardımcılıklarını Sezgin Çınar ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Süleyman Bahadır görev alacak.