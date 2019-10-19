Ankaragücü-Beşiktaş maç özeti

Lige kötü bir başlangıç yapan Siyah-Beyazlı takım, 7. haftada Aytemiz Alanyaspor'u evinde 2-0 yenerek toparlanma sinyali verdi

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57' Beşiktaş'ta Lens çıktı yerine Ljajic girdi.Jeremain Lens - Adem Ljajic

Pozisyon 55' Sağ kanatta topla buluşan Lens kale sahasına tehlikeli bir orta gönderdi. Burak Yılmaz'ın hareketlendiği topa Korcan son anda dokundu.

Pozisyon 52' Beşiktaş savunması önde yakalandı ve Ankaragücü etkili geldi. Sağ taraftan ceza sahasına giren Hasan sol ayağıyla şutunu attı ama top yandan dışarı gitti.

Pozisyon 47' Beşiktaş ikinci yarının ilk düdüğüyle birlikte tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti.

Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı.

Pozisyon 45' İlk yarının sonuna 4 dakika eklendi.

Pozisyon 40' Sedat Ağçay'ın ceza sahası dışından şutu kaleci Karius'ta kaldı.

Pozisyon 35' Korcan'ın önemli bir şeyi yok oyun kaldığı yerden devam ediyor.

Pozisyon 34' Savunmanın arkasına atılan pasta Elneny ve Korcan birlikte hareketlendi. Pozisyonun ardından Ankaragücü kalecisi sakatlık geçirdi ve sağlık görevlileri oyun alanına girdi.

Pozisyon 31' Sol taraftan ceza sahasına giren Diaby son çizgiye inmeden içeri çevirdi ancak savunma topu uzaklaştırmayı başardı.

Sarı Kart 28' | Beşiktaş'ta Caner Erkin sarı kart gördüSarı Kart - Caner Erkin

Pozisyon 27' Beşiktaş hızlı geldi! Diaby orta sahadan aldığı topla birlikte depara kalktı. Yıldız futbolcu topla birlikte penaltı noktasına kadar ilerledi şutunda savunma rahatsız edince top kaleci Korcan'da kaldı.

Pozisyon 26' Ankaragücü gole yaklaştı! Ceza yayı üstünde Hasan'ın yerden şutu savunmaya çarparak kornere gitti.

Pozisyon 23' Caner'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Güven Yalçın ceza sahası içinde topla buluştu ancak vuruşu istediği gibi değildi.

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Pozisyon 15' Beşiktaş ilk dakikaların ardından topun üstünlüğünü eline geçirdi.

Pozisyon 12' Ankaragücü etkili geldi! Sol kanatta topla buluşan Pinto kale sahasına tehlikeli bir orta yaptı ama ön direğe hareketlenen Orgill topa dokunamadı.

Pozisyon 9' Kullanılan köşe vuruşunda Ankaragücü savunması topu uzaklaştırdı.

Pozisyon 8' Sağ taraftan son çizgiye inen Lens ceza sahasına çevirmek istedi fakat savunmaya çarpan top kornere gitti.

Pozisyon 5' Ankaragücü maçın ilk dakikalarında ön alanda baskı yapıyor.

Pozisyon 3' Kullanılan kornerde Kulusic'in kafa vuruşu auta çıktı.

Pozisyon 2' İlk atak Ankaragücü'den! Pinto'nun soldan ortasında top savunmadan kornere gitti.

Maç Başladı 1' Hakem maçın ilk düdüğünü çaldı