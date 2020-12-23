Ankaragücü-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de hafta içi oynanacak olan 14. hafta maçları arasında Ankaragücü-Beşiktaş maçı bulunuyor. Peki, Ankaragücü-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'de heyecan 14. hafta ile devam ediyor. Hafta içi oynanacak maçlar arasında bulunan Ankaragücü-Beşiktaş maçının detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Ligde, 12 maçta 9 puana ulaşan Ankaragücü, 19. sırada bulunuyor. Beşiktaş ise 12 maçta 22 puana ulaşarak 4. sırada yerini aldı. Ankaragücü ve Beşiktaş mücadelesi, futbolseverler tarafından ilgiyle bekleniyor. Peki, Ankaragücü-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Eryaman Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını ise İsmail Şencan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. 24 Aralık Perşembe günü oynanacak mücadele, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.
HANGİ KANALDA?
Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Ankaragücü-Beşiktaş maçı da beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı Perşembe günü saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1'den takip edebilirsiniz.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Ankaragücü, Beşiktaş'ı konuk ettiği son beş Süper Lig maçının dördünden puan çıkardı (1G 3B 1M).
- Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde en fazla mağlup ettiği (69) ve gol attığı (190) rakibi Ankaragücü.
- Ankaragücü ile oynadığı son 24 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Beşiktaş (19G 4B), tek yenilgisini Şubat 2011'de deplasmanda aldı.
- Süper Lig'de oynadığı son üç maçtan 7 puan çıkaran Ankaragücü (2G 1B), sezonun ilk dokuz karşılaşmasında sadece 2 puan toplayabilmişti (2B 7M).
- Bu sezon Süper Lig'de çıktığı altı deplasman maçında sırasıyla birer galibiyet ve mağlubiyet alan Beşiktaş (3G 3M), son karşılaşmada Alanyaspor'a yenildi.