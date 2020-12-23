Süper Lig'de heyecan 14. hafta ile devam ediyor. Hafta içi oynanacak maçlar arasında bulunan Ankaragücü-Beşiktaş maçının detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Ligde, 12 maçta 9 puana ulaşan Ankaragücü, 19. sırada bulunuyor. Beşiktaş ise 12 maçta 22 puana ulaşarak 4. sırada yerini aldı. Ankaragücü ve Beşiktaş mücadelesi, futbolseverler tarafından ilgiyle bekleniyor. Peki, Ankaragücü-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eryaman Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını ise İsmail Şencan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. 24 Aralık Perşembe günü oynanacak mücadele, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Ankaragücü-Beşiktaş maçı da beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı Perşembe günü saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1'den takip edebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ