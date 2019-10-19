Ankaragücü-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'de 8. hafta maçında Ankaragücü evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. Maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Avcı, Ljajic'i bu maçta yedeğe çekti.
Süper Lig'de 8. hafta maçında Ankaragücü evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. Maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
İŞTE İLK 11'LER
Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Pinto, Kulusic, Pazdan, Moke, Sedat Ağçay, Hasan Kaya, İlhan Parlak, Faty, Orgill
Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Necip, Caner, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Güven, Burak Yılmaz
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ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ankaragücü Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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