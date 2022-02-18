Ankaragücü – Bursaspor maçı canlı izle | Ankaragücü – Bursaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Ankaragücü ile Bursaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Ankaragücü – Bursaspor maçı canlı izle | Ankaragücü – Bursaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 26. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Ankaragücü ile Bursaspor karşı karşıya geldiği heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Ankaragücü – Bursaspor maçı canlı izle | Ankaragücü – Bursaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
ANKARAGÜCÜ – BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE
Ankaragücü – Bursaspor maçı 20 Şubat 2022 Pazar günü saat 19.00'da Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda başladı. Maçı hakem Bülent Birincioğlu yönetiyor. Birincioğlu'nun yardımcılıklarını Oğuz Terzi ve Mert Güzenge yapıyor.
ANKARAGÜCÜ – BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE
ANKARAGÜCÜ – BURSASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Ankaragücü – Bursaspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
ANKARAGÜCÜ – BURSASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
ANKARAGÜCÜ İLK 11
16. AKIN ALKAN
55. YUSUF ABDİOĞLU
90. SİNAN OSMANOĞLU
2. ERDEM ÖZGENÇ
5. ABDULLAH DURAK
8. TIAGO MIGUEL BAIA PINTO
19. GHAYAS ZAHID
14. İSHAK ÇAKMAK
29. HERMENEGILDO DA C PAULO BARTOLOMEU
77. CEM EKİNCİ
7. KWABENA OWUSU
BURSASPOR İLK 11
35. ERHAN ERENTÜRK
3. ONUR ATASAYAR
7. NAMIK ALASKAROV
23. FURKAN EMRE ÜNVER
29. MERT YILMAZ
30. MEHMET ERDEM UĞURLU
33. NICOLAS MAURICIO ZALAZAR
36. BURAK ALTIPARMAK
45. JOAO PEDRO SOUSA SILVA
77. TUĞBEY AKGÜN
80. İSMAİL YÜKSEK