Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 26. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Ankaragücü ile Bursaspor karşı karşıya geldiği heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Ankaragücü – Bursaspor maçı canlı izle | Ankaragücü – Bursaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

ANKARAGÜCÜ – BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE

Ankaragücü – Bursaspor maçı 20 Şubat 2022 Pazar günü saat 19.00'da Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda başladı. Maçı hakem Bülent Birincioğlu yönetiyor. Birincioğlu'nun yardımcılıklarını Oğuz Terzi ve Mert Güzenge yapıyor.

ANKARAGÜCÜ – BURSASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ankaragücü – Bursaspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ANKARAGÜCÜ – BURSASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ANKARAGÜCÜ İLK 11

16. AKIN ALKAN

55. YUSUF ABDİOĞLU

90. SİNAN OSMANOĞLU

2. ERDEM ÖZGENÇ

5. ABDULLAH DURAK

8. TIAGO MIGUEL BAIA PINTO

19. GHAYAS ZAHID

14. İSHAK ÇAKMAK

29. HERMENEGILDO DA C PAULO BARTOLOMEU

77. CEM EKİNCİ

7. KWABENA OWUSU

BURSASPOR İLK 11

35. ERHAN ERENTÜRK

3. ONUR ATASAYAR

7. NAMIK ALASKAROV

23. FURKAN EMRE ÜNVER

29. MERT YILMAZ

30. MEHMET ERDEM UĞURLU

33. NICOLAS MAURICIO ZALAZAR

36. BURAK ALTIPARMAK

45. JOAO PEDRO SOUSA SILVA

77. TUĞBEY AKGÜN

80. İSMAİL YÜKSEK