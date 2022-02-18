Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 26. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Ankaragücü ile Bursaspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Ankaragücü – Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ANKARAGÜCÜ – BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü – Bursaspor maçı 20 Şubat 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

ANKARAGÜCÜ – BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü – Bursaspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ANKARAGÜCÜ – BURSASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Ankaragücü – Bursaspor maçını hakem Bülent Birincioğlu yönetecek. Birincioğlu'nun yardımcılıklarını Oğuz Terzi ve Mert Güzenge yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Ömer Faruk Gültekin görev alacak.