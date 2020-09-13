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  3. Ankaragücü - Erzurumspor maçında müthiş geri dönüş: 1-2

Ankaragücü - Erzurumspor maçında müthiş geri dönüş: 1-2

Süper Lig'in açılış haftasında Erzurumspor, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

Ankaragücü - Erzurumspor maçında müthiş geri dönüş: 1-2

Süper Lig'de ilk hafta maçları, Ankaragücü ve Erzurumspor maçı ile devam etti. Zorlu mücadeleden, galip gelmesini bilen taraf Erzurumspor oldu. Erzurumspor, maçın son 15 dakikasında bulduğu 2 gol ile mücadeleyi kazandı. 

Ligin yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu galibiyetle sezona moralli girerken, geçtiğimiz sezonu son sırada tamamlayan Ankaragücü, moral bulamadı. Maçta 1-0 öne geçen Ankaragücü, üstünlüğün elinde tutamadı ve Erzurumspor'un son 15 dakikada bulduğu 2 gole engel olamadı. 

61. dakikada Jonathan Bolingi, Ankaragücü lehine skoru 1-0’a getirdi. Golün ardından baskı kurmayı başaran Erzurumspor, oyuna sonradan giren Oltan Karakullukçu'nun art arda gelen golleri ile galibiyete uzandı. 

Fuat Çapa yönetimindeki Ankaragücü, ikinci haftayı bay geçecek ve üçüncü haftada, ligdeki ikinci maçında, Sivasspor’a konuk olacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 2. haftada Sivasspor’u ağırlayacak.

MAÇ ÖZETİ

Onur Çelik
Spor Editörü


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