Spor Toto 1.Lig ’de futbol heyecanı 30.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Ankaragücü ile Eyüpspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Ankaragücü- Eyüpspor maçı canlı izle | Ankaragücü- Eyüpspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

ANKARAGÜCÜ – EYÜPSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 30.haftasında Ankaragücü ile Eyüpspor arasında oynanan maç 03 Nisan 2022 Pazar günü Eryaman Stadyumu’nda 20.30'da başladı.

Zorlu maçı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcılıklarını Deniz Turgut ve Emrah Ünal yapıyor.

ANKARAGÜCÜ – EYÜPSPOR MAÇI CANLI İZLE

ANKARAGÜCÜ – EYÜPSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 30.haftasında Ankaragücü ile Eyüpspor arasında oynanan maç TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ANKARAGÜCÜ – EYÜPSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ANKARAGÜCÜ İLK 11

16. AKIN ALKAN

2. ERDEM ÖZGENÇ

55. YUSUF ABDİOĞLU

90. SİNAN OSMANOĞLU

17. YASİN GÜRELER

5. ABDULLAH DURAK

14. İSHAK ÇAKMAK

19. GHAYAS ZAHID

12. OMOGBOLAHAN GREGORY ARIYIBI

92. AATIF CHAHECHOUHE

7. KWABENA OWUSU

EYÜPSPOR İLK 11

25. ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA

27. GERSON LEAL RODRIGUES GEOUVEIA

9. UMUT BULUT

29. OLIVIER THILL

23. TİMUR TEMELTAŞ

39. MANANGA JONATHAN BUATU

53. BÜLENT UZUN

28. TAŞKIN İLTER

93. STRAHIL VENKOV POPOV

5. MELONTSA TEDDY WILLIAM MEZAGUE

21. OĞULCAN ÇAĞLAYAN