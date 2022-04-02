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 Ankaragücü- Eyüpspor maçı canlı izle |  Ankaragücü- Eyüpspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig’in 30.haftasında Ankaragücü ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için  Ankaragücü- Eyüpspor maçı canlı izle |  Ankaragücü- Eyüpspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

 Ankaragücü- Eyüpspor maçı canlı izle |  Ankaragücü- Eyüpspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig ’de futbol heyecanı 30.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Ankaragücü  ile Eyüpspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Ankaragücü- Eyüpspor maçı canlı izle | Ankaragücü- Eyüpspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

ANKARAGÜCÜ – EYÜPSPOR MAÇI CANLI İZLE 

Spor Toto 1.Lig’in 30.haftasında Ankaragücü ile Eyüpspor arasında oynanan maç 03 Nisan 2022 Pazar günü Eryaman Stadyumu’nda 20.30'da başladı.

Zorlu maçı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcılıklarını Deniz Turgut ve Emrah Ünal yapıyor. 

ANKARAGÜCÜ – EYÜPSPOR MAÇI CANLI İZLE 

ANKARAGÜCÜ – EYÜPSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 30.haftasında Ankaragücü ile Eyüpspor arasında oynanan maç TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1  kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ANKARAGÜCÜ – EYÜPSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ANKARAGÜCÜ İLK 11

16. AKIN ALKAN
2. ERDEM ÖZGENÇ
55. YUSUF ABDİOĞLU
90. SİNAN OSMANOĞLU
17. YASİN GÜRELER
5. ABDULLAH DURAK
14. İSHAK ÇAKMAK
19. GHAYAS ZAHID
12. OMOGBOLAHAN GREGORY ARIYIBI
92. AATIF CHAHECHOUHE
7. KWABENA OWUSU

EYÜPSPOR İLK 11

25. ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA
27. GERSON LEAL RODRIGUES GEOUVEIA
9. UMUT BULUT
29. OLIVIER THILL
23. TİMUR TEMELTAŞ
39. MANANGA JONATHAN BUATU
53. BÜLENT UZUN
28. TAŞKIN İLTER
93. STRAHIL VENKOV POPOV
5. MELONTSA TEDDY WILLIAM MEZAGUE
21. OĞULCAN ÇAĞLAYAN

Bölge Gündem Editör Ekibi
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