Son zamanların en çekişmeli sezonunu yaşayan Türkiye Süper Ligi'nde 7 takımın şampiyonluk şansı bulunuyor. Yarışta bulunan 7 takımdan 4'ü bu hafta birbiriyle maç yapacak. Bu durumu değerlendirmek isteyen diğer takımlar ise haftayı kayıpsız geçirmek istiyor. Kullanıcılar arama motorlarında, Ankaragücü Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların cevabını arıyor. İşte maçla ilgili detaylar...

Galatasaray maçı öncesi zorlu Ankara deplasmanına giden Fenerbahçe mutlak favori olduğu karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Son 2 haftada 1 puan alabilen Fenerbahçe'de tek hedef 3 puan. Yarıştan kopmamak adına sahaya çıkacak olan sarı lacivertli takımda tek eksik ise Garry Rodrigues. Antrenmanda sakatlanan yıldız oyuncu Ankara deplasmanında takımı ile birlikte olamayacak.

SARI KART GÖRMELERİ HALİNDE GALATASARAY MAÇINDA YOKLAR

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı kadar, 23'ncü haftada oynanacak olan Galatasaray maçı da düşünülmeye başlandı. 3 önemli oyuncusunun kart sınırında olması Ersun Yanal'ı bir hayli düşündürüyor. Galatasaray maçında takımında eksik görmek istemeyen Yanal, 3 oyuncusuna da sarı kart görmemeleri için uyarıda bulunuyor. Luis Gustavo, Vedat Muriç ve Altay Bayındır kart görmeleri halinde Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

ANKARAGÜCÜ AKÇAY İLE ÇIKIŞI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

21 maçta topladığı 17 puanla 16'ncı sırada bulunan Ankaragücü ise Mustafa Reşit Akçay'ın takımın başına gelmesiyle havasını buldu. Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor maçlarından 4 puan toplayan ve ligde kalmak adına önemli bir adım atan Ankaragücü, favori olan rakibi karşısında puan ya da puanlar almak için uğraşacak.

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

15 Şubat'ta Eryaman Stadı'nda oynanacak kritik maç saat 20:00'da başlayacak.

ANKARAGÜCÜ - FB MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma beIN Sports HD 1 ekranlarından yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Ankara'da oynanacak olan zorlu karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcıları ise Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok olacak. VAR odasında saha içindeki hakemlere, Volkan Bayarslan ve Alper Çetin yardımcı olacak.

MUSTAFA REŞİT AKÇAY'IN AÇIKLAMALARI ELEŞTİRİLDİ

Hafta içi katıldığı bir radyo programında değerlendirmelerde bulunan Ankaragücü teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, Trabzsonspor'la ilgili açıklamalar yapmış ve bordo mavili takımın şampiyon olmasını umduğunu söylemişti. Bu açıklamalar sonrası Fenerbahçeli taraftarlar Akçay hakkında eleştirilerde bulunurken, Akçay daha sözlerinin çarpıtıldığını ve yanlış anlaşıldığını belirtti.

MAÇIN MUTEMEL 11'LERİ

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Kulusic, Alihan, Pinto, Scarione, Lukasik, Lobzhanidze, Rodrigues, İlhan Parlak, Orgill

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Dirar, Ozan Tufan, Luis Gustavo, Tolga Ciğerci, Kruse, Deniz Türüç, Muriqi