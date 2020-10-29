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Ankaragücü, Galatasaray maçına çıkacak mı? Fatih Mert açıkladı!

Koronavirüs vakalarının arttığı Ankaragücü'nde başkan Fatih Mert, bir televizyon kanalına özel açıklamalarda bulundu. Futbolculara yapılan ikinci testin negatif çıktığını söyleyen Mert, hafta sonu Galatasaray karşısında sahaya çıkacaklarını belirtti.

Ankaragücü, Galatasaray maçına çıkacak mı? Fatih Mert açıkladı!

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamadsa daha önce koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 7 oyuncunun testinin negatife döndüğünü belirtti.

Mert, açıklamasında "Futbolculara yapılan ikinci testler negatif çıktı. Hafta sonu Galatasaray karşısında sahaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Fatih Mert daha önce yaptığı açıklamada, duruma göre Galatasaray maçının ertelenmesini talep edebileceklerini söylemişti.

Galatasaray - Ankaragücü maçı, 31 Ekim Cumartesi 19:00'da başlayacak.

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