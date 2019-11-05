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Ankaragücü Gaziantep maçı özet izle | Ankaragücü Gaziantep maç özeti

TÜRKİYE: Süper Lig - 10. Maç Günü kapsamında Ankaragücü Gaziantep maçı oynandı. SPOR severler ise Ankaragücü Gaziantep maçı özet merak etmekte. İşte Ankaragücü Gaziantep maç özeti

İki takım Ankaragücü Gaziantep karşı karşıya geldi. Yapılan TÜRKİYE: Süper Lig - 10. Maç Günü ise ekranlardaydı.

Kullanıcılar Ankaragücü Gaziantep maçı özet izle diye arama yapmakta. İşte Ankaragücü Gaziantep maç özeti...

Ankaragücü Gaziantep maçı özet izle 

Ankaragücü Gaziantep maçı özet izle | Ankaragücü Gaziantep maç özeti

Süper Lig'in 10. hafta kapanış karşılaşmasında Gaziantep FK, başkent ekibi Ankaragücü'nü deplasmanda son dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

 

Ankaragücü Gaziantep maç özeti

Ankaragücü Gaziantep maçı özet izle | Ankaragücü Gaziantep maç özeti

Süper Lig'in 10. hafta kapanış karşılaşmasında MKE Ankaragücü, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti.

30. dakikada deplasman ekibi, Twumasi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip, 1-0'lık skorla soyunma odalarına gitti.

Dakikalar 67'yi gösterirken ev sahibi ekip İlhan Parlak ile duruma 1-1'e getirdi.

Gaziantep ekibi 90+3'te Djilobodji'nin kafa vuruşuyla 2-1 öne geçti ve maç bu skorla sona erdi.

Bu skor sonrası MKE Ankaragücü 9 puan ile 16. sırada kalırken, Gaziantep FK 15 puan ile 9. sıraya yükseldi.

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