Ankaragücü Gaziantep maçı özet izle | Ankaragücü Gaziantep maç özeti

İki takım Ankaragücü Gaziantep karşı karşıya geldi. Yapılan TÜRKİYE: Süper Lig - 10. Maç Günü ise ekranlardaydı.

Kullanıcılar Ankaragücü Gaziantep maçı özet izle diye arama yapmakta. İşte Ankaragücü Gaziantep maç özeti...

Ankaragücü Gaziantep maçı özet izle

Süper Lig'in 10. hafta kapanış karşılaşmasında Gaziantep FK, başkent ekibi Ankaragücü'nü deplasmanda son dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ankaragücü Gaziantep maç özeti

Süper Lig'in 10. hafta kapanış karşılaşmasında MKE Ankaragücü, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti.

30. dakikada deplasman ekibi, Twumasi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip, 1-0'lık skorla soyunma odalarına gitti.

Dakikalar 67'yi gösterirken ev sahibi ekip İlhan Parlak ile duruma 1-1'e getirdi.

Gaziantep ekibi 90+3'te Djilobodji'nin kafa vuruşuyla 2-1 öne geçti ve maç bu skorla sona erdi.

Bu skor sonrası MKE Ankaragücü 9 puan ile 16. sırada kalırken, Gaziantep FK 15 puan ile 9. sıraya yükseldi.

.