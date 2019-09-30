Ankaragücü Gençlerbirliği maçı özet izle | Ankaragücü Gençlerbirliği maç özeti

İki takım Ankaragücü Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Yapılan TÜRKİYE: Süper Lig - 6. Maç Günü ise ekranlardaydı.

Kullanıcılar Ankaragücü Gençlerbirliği maçı özet izle diye arama yapmakta. İşte Ankaragücü Gençlerbirliği maç özeti...

Ankaragücü Gençlerbirliği maçı özet izle

Başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni konuk eden Ankaragücü, rakibini mağlup etti. Gençlerbirliği böylece ligde ilk 6 haftayı galibiyet alamadan tamamladı.

Ankaragücü Gençlerbirliği maç özeti

Süper Lig’in 6’ıncı haftasında Ankaragücü, sahasında Gençlerbirliği’ni konuk etti. Başkent derbisinde ilk yarı golsüz berabere biterken, goller ikinci yarıda art arda geldi.

Ankaragücü, 56’ıncı dakikada Candeias ile öne geçerken, İlhan Parlak 68’inci dakikada farkı ikiye çıkardı. Gençlerbirliği 75’inci dakikada Koray Çelikay’ın kendi kalesine attığı golle umutlandı.

Kullanıcılar Ankaragücü Gençlerbirliği maçı özet izle diye arama yapmakta. İşte Ankaragücü Gençlerbirliği maç özeti...

Kalan dakikalarda iki takım da gol üretemeyince mücadele 2-1 Ankaragücü’nün üstünlüğü ile sona erdi.

Ankaragücü bu galibiyetle puanını 8 yaparak 10. sıraya yükseldi. Henüz galibiyetle tanışamayan Gençlerbirliği ise 2 puanla son sırada kaldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Hasan Kaya (Dk. 81 Mehmet Sak), Sedat Ağçay, Moke, Faty (Dk. 88 Yalçın Ayhan), İlhan Parlak (Dk. 90 5 Aydın Karabulut), Orgill

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Flavio (Dk. 72 Rahmetullah Berişbek), Toure, Polomat, Fabricio, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 82 Nadir Çiftçi), Candeias, Sessegnon, Ayite (Dk. 62 Stancu), Sio

Goller: Dk. 56 Candeias (Kendi kalesine), Dk. 68 İlhan Parlak (MKE Ankaragücü), Dk. 75 Toure (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 23 Toure, Dk. 55 Sio (Gençlerbirliği), Dk. 55 Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

8′ Gelişen Gençlerbirliği atağında son çizgide topla buluşan Ahmet Oğuz’un altıpas içine gönderdiği meşin yuvarlak MKE Ankaragücü oyuncularının anlaşmazlığı nedeniyle Sessegnon’un önünde kaldı. Bu futbolcunun altıpas içinden yaptığı vuruşta araya giren Kitsiou’ya çarpan top üstten dışarı çıktı.

9′ Sedat Ağçay’ın uzun pasında topla buluşan Orgill topu biraz sürdükten sonra vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

30′ Pinto ile Ahmet Oğuz’un mücadelesinde Portekizli oyuncunun yerde kalması sonrasında hakemin düdük çalmaması nedeniyle MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin tepki gösterdi. Saha içine kadar giren Metin Diyadin hakemin gösterdiği kırmızı kartla tribüne çıkmak zorunda kaldı.

34′ Polomat sol kanattan getirdiği topu arka direkteki Sio’ya aktardı. Bu futbolcunun altıpas içinden yaptığı kafa vuruşunda Pazdan topu çizgiden çıkardı.

44′ Sio-Ayite paslaşmasında son olarak topla buluşan Ayite ceza alanına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu futbolcunun vuruşunda kaleci Korcan Çelikay’ın ayaklarına çarpan top kornere çıktı.

51′ Pinto-İlhan Parlak paslaşmasında son olarak topla buluşan İlhan Parlak’ın cılız şutunda top yandan dışarı gitti.

GOL! 56′ Hasan Kaya’nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkteki Faty meşin yuvarlağı arka direğe aşırttı. Arka direkteki İlhan Parlak’ın vuruşunda topu kaleci çıkartmayı başardı. İkinci pozisyonda Candeias topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 1-0

60′ Hasan Kaya’nın ceza sahasına ortasında topla buluşan ve tek vuruş yapan Faty’nin şutunda top kaleci Ertaç Özbir’in ellerinde kaldı.

GOL! 68′ Altıpas içinden Orgill’in vuruşunda kaleciden seken topu İlhan Parlak tamamladı ve takımını 2-0 öne geçirdi.

GOL! 75′ Ceza yayı üzerinde topla buluşan Toure’nin şutunda defansa da çarpan top kalecinin elinden de sekerek ağlarla buluştu: 2-1.

90+2′ Kendi çabasıyla aldığı topla ceza alanına giren Mehmet Sak’ın vuruşunda defansa çarpan top kornere gitti.