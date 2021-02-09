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Ankaragücü, Hikmet Karaman ile anlaştı! Hikmet Karaman kimdir?

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Mustafa Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hikmet Karaman'ı getirdi.

Ankaragücü, Hikmet Karaman ile anlaştı! Hikmet Karaman kimdir?

Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, teknik direktör Hikmet Karaman'la prensip anlaşmasına vardıklarını bildirdi. Fatih Mert, Hikmet Karaman'ın akşam saatlerinde Ankara'da olacağını açıkladı.

Deneyimli teknik adam Hikmet Karaman'da anlaşmayı böyle duyurdu:

MUSTAFA DALCI İLE YOLLAR AYRILDI

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Mustafa Dalcı ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Resmi açıklama şöyle:

"Teknik Direktörümüz Mustafa DALCI ile karşılıklı anlaşılarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız.

Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

HİKMET KARAMAN KİMDİR?

Hikmet Karaman, 09.03.1960 yılında Kocaeli’de doğdu. UEFA Pro Lisans sahibi olup çok iyi derecede Almanca ve başlangıç seviyesi İngilizce bilmektedir.

Hikmet Karaman'ın detaylı biyografisi için aşağıdaki habere tıklayınız. 

Hikmet Karaman kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Hikmet Karaman hangi takımları çalıştırdı?Hikmet Karaman kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Hikmet Karaman hangi takımları çalıştırdı?

 

Onur Çelik
Spor Editörü
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