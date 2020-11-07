Ankaragücü - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'de 8. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın Pazar günü oynanacak maçları arasında Ankaragücü ve Karagümrük mücadelesi bulunuyor. Peki, Ankaragücü - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...
Süper Lig'de 8. hafta heyecanı Pazar günü oynanacak Ankaragücü - Karagümrük maçı ile devam ediyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar, Ankaragücü - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularıyla araştırmalar yapıyor. Bu soruların tüm cevaplarını haberimizde verdik. Bu sezon ligde 7 maç sonunda 11 puana ulaşan Karagümrük, 4'üncü sırada bulunuyor. Ankaragücü ise 5 maçın sonunda yalnızca 1 puan alarak 21'inci sırada yerini aldı. Peki, Ankaragücü - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...
ANKARAGÜCÜ - KARAGÜMRÜK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 8'inci haftası Ankaragücü - Karagümrük maçıyla devam ediyor. Karşılaşma, 8 Kasım Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadeleyi, hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Suat Arslanboğa'nın yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek üstlenecek.
HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?
Süper Lig'in yayıncısı beIN SPORTS, Ankaragücü - Karagümrük maçını da yayınlayacak. Pazar günü saat 13.30'da başlayacak olan mücadele, beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izlenebilecek.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Ankaragücü'nün Süper Lig tarihinde ikiden fazla maça çıktığı 61 takım arasında mağlup edemediği tek rakibi Fatih Karagümrük (4B 4M).
- Fatih Karagümrük'ün Süper Lig tarihinde hiçbir maçta mağlup olmadığı ekipler arasında en fazla karşılaştığı rakibi Ankaragücü (4G 4B).
- Sahasında oynadığı son altı Süper Lig maçının beşini kaybeden Ankaragücü (1G), tek galibiyetini kalesini gole kapattığı tek karşılaşmada aldı (1-0 vs Galatasaray).
- Fatih Karagümrük'ün bu sezon kaybettiği 10 puanın sekizi dış saha karşılaşmalarında geldi (1B 2M).
- İstanbul takımlarına rakip olduğu son 10 Süper Lig maçının ikisini kazanabilen Ankaragücü (3B 5M), iki galibiyetini de sahasında aldı (2-1 vs Fenerbahçe & 1-0 vs Galatasaray).
- Bu sezon Süper Lig karşılaşmalarının ikinci yarılarında en fazla gol atan takım Fatih Karagümrük (8); aynı zaman aralığında fileleri en az havalandıran ekip ise Ankaragücü (1).
- Bu sezon Ankaragücü'nün attığı dört Süper Lig golünün ikisini kaydeden Joseph Martin Paintsil, çektiği iki isabetli şutu da gole çevirmeyi başardı.
- Geçen sezondan bu yana Süper Lig ve 1. Lig'de en fazla gole doğrudan katkı sağlayan merkez orta saha, Fatih Karagümrük forması giyen Erik Sabo (9 gol & 13 asist). Slovak oyuncu, bu süreçte takımının attığı 67 golün üçte birinde pay sahibiydi.
- BB Erzurumspor karşısında Eylül 2015'ten bu yana ilk kez aynı lig maçında hem gol atıp hem de asist yapan Karagümrük orta sahası Lucas Biglia (1 gol & 1 asist), Şubat 2017'den bu yana üst üste iki karşılaşmada gol katkısı sağlayamıyor.
- Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son beş maçın sadece birini kaybeden Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa (2G 2B), tek mağlubiyetini son karşılaşmada aldı (1-2 vs BB Erzurumspor).