Süper Lig'de 8. hafta heyecanı Pazar günü oynanacak Ankaragücü - Karagümrük maçı ile devam ediyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar, Ankaragücü - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularıyla araştırmalar yapıyor. Bu soruların tüm cevaplarını haberimizde verdik. Bu sezon ligde 7 maç sonunda 11 puana ulaşan Karagümrük, 4'üncü sırada bulunuyor. Ankaragücü ise 5 maçın sonunda yalnızca 1 puan alarak 21'inci sırada yerini aldı. Peki, Ankaragücü - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

ANKARAGÜCÜ - KARAGÜMRÜK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 8'inci haftası Ankaragücü - Karagümrük maçıyla devam ediyor. Karşılaşma, 8 Kasım Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadeleyi, hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Suat Arslanboğa'nın yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek üstlenecek.

HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Süper Lig'in yayıncısı beIN SPORTS, Ankaragücü - Karagümrük maçını da yayınlayacak. Pazar günü saat 13.30'da başlayacak olan mücadele, beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izlenebilecek.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ