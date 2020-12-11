Ankaragücü - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de 12. hafta oynanacak olan Ankaragücü ile Konyaspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Peki, Ankaragücü - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'de, heyecan 12. hafta ile devam ediyor. Yine birbirinden heyecanlı ve zorlu karşılaşmanın bulunduğu haftada Ankaragücü ile Konyaspor karşılaşacak. Bu maç öncesi tüm merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz. Bu sezon, ligde 9 maça çıkan Ankaragücü 2 puan toplayarak ligin son sırasında yerini aldı. Konyaspor ise 10 maçta 13 puan ile 12. sırada bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak olan Ankaragücü - Konyaspor maçı, 12 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Eryaman Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşma, Mete Kalkavan tarafından yönetilecek. Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Zorlu mücadele, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.
HANGİ KANALDA?
Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Ankaragücü - Konyaspor maçı da beIN SPORTS ekranlarından izlenebilecek. İki takımın mücadelesi, Cumartesi akşamı saat 19.00'da beIN SPORTS HD 2'den naklen izlenebilir.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Konyaspor'u konuk ettiği son iki Süper Lig maçında galibiyet alamayan Ankaragücü (1B 1M), rakibine karşı üç maçlık bir galibiyet hasreti yaşamadı.
- Konyaspor, Süper Lig'de Ankaragücü ile oynadığı son dört maçı kaybetmedi (2G 2B) ve bu karşılaşmaların tamamında kalesini gole kapattı.
- Süper Lig'de oynadığı son yedi maçın altısını kaybeden Ankaragücü (1B), bu süreçte tek puanını sahasında Fatih Karagümrük karşısında aldı (2-2).
- Bu sezon deplasmanda oynadığı beş Süper Lig maçının dördünde gol atamayan Konyaspor (2B 2M), fileleri havalandırdığı tek karşılaşmada Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.
- Süper Lig'de Ankara takımlarına konuk olduğu son sekiz maçın sadece birini kazanabilen Konyaspor (4B 3M), tek galibiyetini geçen sezon Ankaragücü karşısında almıştı (1-0).