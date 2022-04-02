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 Ankaragücü 2- 3 Eyüpspor | Maç sonucu

Spor Toto 1.Lig’in 30.haftasında Ankaragücü ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Bu kapsamda Eyüpspor ev sahibini 3-2 mağlup etti.

 Ankaragücü 2- 3 Eyüpspor | Maç sonucu

Spor Toto 1.Lig ’de futbol heyecanı 30.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Ankaragücü  ile Eyüpspor arasındaki maçın özeti ve sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Deplasmandaki Eyüpspor ev sahibini 3-2 yenerek maçı tamamladı.

 Ankaragücü 2- 3 Eyüpspor | Maç sonucu

ANKARAGÜCÜ 2 – 3 EYÜPSPOR | MAÇ SONUCU

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç (Dk. 80 Geraldo), Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler, İshak Çakmak (Dk. 56 Mehmet Murat Uçar), Abdullah Durak, Chahechouhe (Dk. 89 Hasan Hüseyin Acar), Zahid, Ariyibi (Dk. 56 Eren Derdiyok), Owusu

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Popov, Buatu, Mezague, Bülent Uzun, Taşkın İlter (Dk. 82 Mikail Okyar), Thill (Dk. 62 Cenk Ahmet Alkılıç), Rodrigues, Timur Temeltaş (Dk. 73 Bekir Yılmaz), Oğulcan Çağlayan (Dk. 73 Sekidika), Umut Bulut

 Ankaragücü 2- 3 Eyüpspor | Maç sonucu

Goller: Dk. 15 Rodrigues, Dk. 21 ve Dk. 48 Oğulcan Çağlayan (Eyüpspor), Dk. 27 Sinan Osmanoğlu, Dk. 41 Owusu (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 25 Zahid, Dk. 28 Abdullah Durak, Dk. 90+2 Yusuf Abdioğlu, Dk. 90+3 Sinan Osmanoğlu (MKE Ankaragücü), Dk. 26 Oğulcan Çağlayan, Dk. 68 Rodrigues (Eyüpspor)

 

ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Eyüpspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-2 yendi.

27. dakikada başkentte ilginç bir olay yaşandı. MKE Ankaragücü, sol kanattan serbest vuruş kazandı. Erdem Özgenç'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Sinan Osmanoğlu'nun kafa vuruşunda gol oldu. Topun dışarı çıktığını söyleyen maçın orta hakemi Yiğit Arslan, aut kararı verdi. İtirazlar üzerine yardımcılarıyla konuşan Arslan, filelerde yırtık olduğunu tespit edilmesi ve Eyüpspor kenar yönetiminin de "gol" olduğunu söylemesi üzerine gol kararını verdi.

 Ankaragücü 2- 3 Eyüpspor | Maç sonucu

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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