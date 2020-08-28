Ankaragücü - Menemen Belediyespor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'de alınan küme düşmeme kararının ardından ligde kalan Ankaragücü, yeni sezon hazırlıklarına Afyon'da devam ediyor. TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor ise TFF 1. Lig'de 44 puan toplayarak, ligi 9. sırada bitiren Menemenspor'da yeni sezon için Afyon'da bulunuyor. Birçok Anadolu kulübünün hazırlık kampı için tercih ettiği Afyon'da bulunan iki takım Ankaragücü ve Menemenspor, hazırlık maçında karşılaşacak. Peki, Ankaragücü - Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ-MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Afyon Zafer Stadında oynanacak Ankaragücü - Menemenspor hazırlık maçı, 28 Ağustos 2020 saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma hakkında detaylar geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz.

ANKARAGÜCÜ-MENEMENSPOR HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın şu an için bir yayıncısı bulunmuyor. Ancak kulüplerin sosyal medya hesaplarından maç sırasında anlık görüntüler yayınlaması muhtemel. Maç bitiminin ardından ise mücadelenin özet görüntüleri iki kulübün hesaplarından yayınlanabilir. Karşılaşma hakkında detaylar geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz.

İLK 11'LER

Maç için iki takımda henüz kadro bilgisi girmedi.