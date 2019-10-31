Ankaragücü olağanüstü genel kurulunda kavga

Ankaragücü'nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda kavga çıktı. Delegelerden Ali İhsan Mutlu'nun mali raporlar hakkında söz almasının ardından eski başkan Mehmet Yiğiner tepki gösterdi ve olaylar çıktı. Ali İhsan Mutlu, "Ankaragücü'nün borcu nasıl 240 milyon oldu" demesinin üstüne ortalık karıştı. Çıkan olayların ardından Ali İhsan Mutlu, darp edilerek salon dışına çıkarıldı. Olayların ardından daha başkanlığa adaylığını açıklayan Fatih Mert, "Böyle terbiyesizlik olmaz. Başkan adayı değilim" diyerek salonu terk etti.

Çıkan olayların ardından eski başbakan yardımcısı Emrullah İşler'in de aday Fatih Mert'in listesinde olduğu belli oldu. Fatih Mert'in salonu terk etmesinin ardından İşler de Fatih Mert ile görüşme üzere Ankaragücü taraftar grubu Gecekondu'nun derneğine gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ali İhsan Mutlu'nun konuşması

-Gecekondu taraftar lideri Ali İmdat'ın mevcut yönetime saldırısı

-Başkan adayı Fatih Mert'in salondan ayrılması

Kaynak: DHA