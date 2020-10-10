Ankaragücü - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkent Kupası, Ankaragücü ve Sivasspor arasında oynanacak. Karşılaşmadan galip gelen takım, Başkent Kupasının sahibi olacak. Organizasyon, Cumhuriyetin ilanı ve Ankara'nın başkent oluşunun 97'inci yılı etkinlikleri kapsamında yapılacak. Süper Lig'e milli ara verilmişken oynanacak mücadelede, futbolcuların formda kalması da sağlanacak. İki takımın arasında oynanan son 3 maçın 2'sini Sivasspor kazandı. 1 maç ise berabere sonuçlandı. Peki, Ankaragücü - Sivasspor Başkent Kupası maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Başkent Kupası sahibini buluyor. Turnuvada Ankaragücü ve Sivasspor karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadı'nda oynanacak MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor maçı 16.00'da başlayacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, Burak Olcar yönetecek.

HANGİ KANALDA?

Ankara ve Sivas şubelerinin ortaklaşa düzenlediği organizasyonda MKE Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor kozlarını paylaşacak. Karşılaşma, TRT Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak.