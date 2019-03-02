Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 24 yaralı (2)
Antalyaspor- MKE Ankaragücü maçının ardından Ankara'ya gitmek için yola çıkan konuk takımın taraftarlarını taşıyan midibüsün bir otomobilin arkadan...
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Antalyaspor- MKE Ankaragücü maçının ardından Ankara'ya gitmek için yola çıkan konuk takımın taraftarlarını taşıyan midibüsün bir otomobilin arkadan çarpması sonucu devrildiği, 24 kişinin yaralandığı kazada yaşamını yitiren taraftarların Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz olduğu belirlendi. Diğer yandan kazada yaralanan otomobil sürücüsü Abdil Erkan'ın yapılan kontrolünde 0.93 promil alkollü olduğu tespit edildi.
FOTOĞRAFLI
DHA
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