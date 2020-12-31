Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 16. haftasında Ankaragücü ile Yeni Malatyaspor karşılaşacak. İki takım arasında oynanacak mücadelenin tüm detaylarını haberimizde verdik. Ankaragücü, bu sezon çıktığı 14 maçta, 12 puan toplayarak 18. sırada yer aldı. Yeni Malatyaspor ise 14 maçta, 20 puan toplayarak 8. sırada bulunuyor. Peki, Ankaragücü-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ANKARAGÜCÜ-YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 17. haftasında Ankaragücü-Yeni Malatyaspor maçı oynanacak. Zorlu mücadele, 2 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Volkan Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Salih Mazlum ve Bilal Gölen üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Ankaragücü-Yeni Malatyaspor maçı da beIN SPORTS'tan naklen izlenebilecek. Bu karşılaşmayı, 2 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 2'den izleyebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ