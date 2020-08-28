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Ankaragücü'nün yeni sezon formaları satışa sunuldu!

Süper Lig'de bu sezon küme düşmenin kaldırılmasıyla birlikte ligde kalan Ankaragücü, 2020-2021 sezonunda giyeceği formaları tanıttı.

Ankaragücü'nün yeni sezon formaları satışa sunuldu!

Süper Lig'i geçtiğimiz sezon son sırada bitiren Ankaragücü'nün küme düşmesi bekleniyordu. Ancak TFF'nin aldığı karar ile ligde bu sezon küme düşme kaldırıldı. Bu kararın ardından ligde kalmayı başaran Ankaragücü, yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Birçok Anadolu takımının olduğu gibi Afyon'da kampta bulunan Ankaragücü, yeni sezon formalarını da tanıttı. 

Taraftarlardan büyük ilgi gören formalar, kısa sürede 331 kişi tarafından satın alındı. Formaların kaç adet satıldığı ise kulübün resmi internet sitesinden görülebilir. Peki, Ankaragücü'nün yeni sezon formaları ne kadar? Kaç TL'den satılıyor? İşte detaylar...

ANKARAGÜCÜ 2020-2021 YENİ SEZON FORMA FİYATLARI

Süper Lig'in köklü ekiplerinden Ankaragücü, "İmalat-ı Harbiye Ruhuyla" diyerek tanıttığı yeni sezon formalarının fiyatlarını da belirledi. Taraftarların oldukça hoşuna giden formalar kulübün resmi satış noktalarında satışa çıktı. 4 adet farklı forma çıkaran Ankaragücü, bu formaları 200 TL'den satışa sundu. Kaleci formaları ise 269 TL'den satılıyor. 

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Formaların satışına link üzerinden ulaşabilirsiniz.

İşte Ankaragücü'nün yeni sezon formaları:

Ankaragücü yeni sezon formaları satışa sunuldu! Ankaragücü yeni sezon formaları satışa sunuldu! Ankaragücü yeni sezon formaları satışa sunuldu! Ankaragücü yeni sezon formaları satışa sunuldu!

Onur Çelik
Spor Editörü


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