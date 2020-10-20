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  3. Ankaragücü'nde 4 futbolcu ve 1 personelin testi pozitif çıktı!

Ankaragücü'nde 4 futbolcu ve 1 personelin testi pozitif çıktı!

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde 4 futbolcunun ve 1 teknik ekip personelinin son koronavirüs testleri pozitif çıktı. Başkent ekibindeki vaka sayısı 5 kişi oldu.

Ankaragücü'nde 4 futbolcu ve 1 personelin testi pozitif çıktı!

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde 4 futbolcunun ve 1 teknik ekip personelinin son koronavirüs testleri pozitif çıktı. Başkent ekibindeki vaka sayısı 5 kişi oldu. 

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

''Takımımızın kadrosunda yer alan 4 futbolcu ve 1 teknik heyet personelimize görülen lüzum üzerine yapılan COVID-19 test sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır. Testleri pozitif çıkan teknik personel ve futbolcularımızın karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Futbolcu ve teknik personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.''

Onur Çelik
Spor Editörü


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