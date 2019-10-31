Ankaragücü'nde genel kurula ara verildi

Ankaragücü'nde Fatih Mert'in tek aday olarak girdiği olağanüstü genel kurulda kavga çıktı.

Delegelerden Ali İhsan Mutlu'nun mali raporlar hakkında söz almasının ardından eski başkan Mehmet Yiğiner tepki gösterdi. Mutlu'nun, "Ankaragücü'nün borcu nasıl 240 milyon oldu?" diye sorması üzerine ortalık karıştı. Arbede sırasında Ali İhsan Mutlu, darbedilerek salon dışına çıkarıldı. Olayların ardından daha önce başkanlığa adaylığını açıklayan Fatih Mert de, "Böyle terbiyesizlik olmaz. Başkan adayı değilim" diyerek salonu terk etti.

Yaşanan olaylar üzerine divan başkanı Hüseyin Ar, olağanüstü genel kurula yarım saat ara verdi. Öte yandan, Emrullah İşler de taraftar grubu Gecekondu'nun derneğine giderek başkan adayı Fatih Mert'i genel kurula geri dönmesi için ikna etmeye çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olaylardan görüntüler

- Ali İhsan Mutlu'nun salon dışına çıkarılması

- Detaylar

Kaynak: DHA