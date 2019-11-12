Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan dönemi
Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaştı.
Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaştı.
Dün teknik direktör Metin Diyadin ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü, daha önce de sarı-lacivertli kulüpte görev yapan Mustafa Kaplan ile el sıkıştı. 29 Ekim'de Gençlerbirliği'nden ayrılan deneyimli teknik adam ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.
(Ayrıntılı haber geçilecek...)
Kaynak: DHA
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