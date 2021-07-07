Ankaragücü'nden ayrıldığını duyuran Alper Potuk, Rizespor'la anlaştı

30 yaşındaki deneyimli oyuncu Fenerbahçe'de kadro bulamamasının ardından takımdan ayrılmıştı. Ankaragücü ile anlaşan Alper, geçtiğimiz sezon Ankara temsilcisi ile çıktığı 25 maçta 2 gol 3 asistlik performans sergilemişti. Tecrübeli futbolcu sarı lacivertli takımdan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Alper açıklamasında: "Bu özel kulübe gelmemde vesilesi olan Fatih Mert, Tamer Acar ve Faruk Koca Başkanlarım'a futbolcu arkadaşlarımdan kulüp çalışanlarına, her zaman yanımızda olan Sedat Ağçay'a, başta Hikmet Karaman olmak üzere beraber çalıştığım hocalarıma ve ekiplerine çok teşekkür ederim. Ve büyük Ankaragücü taraftarı; pandemi nedeniyle sizlerin önünde oynamak nasip olmasa da, geldiğim ilk günden son güne kadar bana hissettirdiğiniz sevginiz ve verdiğiniz destek için yürekten teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin." ifadelerine yer verdi.

Alper'in Rizespor ile anlaştığı ve açıklamanın gelmek üzere olduğu iddia ediliyor.